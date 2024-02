Terzic angezählt: "Platz vier ist nicht verhandelbar"

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

BVB-Cheftrainer Edin Terzic

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat am Sonntagabend eine große Chance verspielt, sich im Rennen um Platz vier ein Polster gegenüber RB Leipzig zu verschaffen. Nachdem die Roten Bullen bereits am Samstag mit 1:2 beim FC Bayern unterlagen, verlor auch der BVB am 23. Spieltag seine Partie mit 2:3 gegen 1899 Hoffenheim. Kult-Kommentator Marcel Reif sieht den vierten Platz der Dortmunder längst wieder in großer Gefahr.

In seiner Spieltagsanalyse für die "Bild"-Sendung "Reif ist live" wies er darauf hin, dass der BVB auch weiterhin keinerlei Konstanz in seine Leistungen bekommt. "Es war wieder kein Schritt voran", meinte Reif zu den 90 Minuten der Schwarz-Gelben gegen Hoffenheim, die einmal mehr von einer sehr hohen Anzahl an individuellen Fehlern geprägt waren.

Bei nur einem Pünktchen Vorsprung auf den Tabellenfünften RB Leipzig und bereits sechs Zählern Rückstand auf den Überraschungs-Dritten VfB Stuttgart sieht Reif die erneute Qualifikation zur Champions League, die beim BVB jedes Jahr das wichtigste Saisonziel darstellt, weiterhin in großer Gefahr.

Sollten die Dortmunder in den kommenden Wochen den vierten Platz einbüßen, hält der 74-Jährige auch eine Trennung von Cheftrainer Edin Terzic für möglich: "Wenn es darum geht, dass das Ziel Platz vier nachhaltig gefährdet ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja. Platz vier ist in Dortmund nicht verhandelbar", sagte Reif zur der ohnehin längst ausgekommenen Trainer-Debatte rund um den amtierenden Vizemeister.

"Sie wollen ja mit ihm gehen. [...] Aber ein vierter Platz, der in Ferne rückt, heißt, dann können nicht mehr so weiter machen wie bisher", führte der langjährige TV-Kommentator weiter aus.

Schon am kommenden Wochenende könnten die Dortmunder den vierten Platz gegenüber RB Leipzig einbüßen, wenn das Auswärtsspiel beim zuletzt wiedererstarkten 1. FC Union Berlin ansteht. Die Leipziger spielen dann zeitgleich beim VfL Bochum.

In den Wochen danach schätzt Reif das weitere Restprogramm des BVB zudem als schwieriger ein als das der Roten Bullen, was ebenfalls noch für einen Platztausch der beiden Großklubs sorgen könnte. Dortmund muss bis zum Saisonende im Mai unter anderem noch gegen Bayer Leverkusen (30. Spieltag), den FC Bayern (27. Spieltag) und den VfB Stuttgart (28. Spieltag) antreten.

Das direkte Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund ist außerdem am 31. Spieltag angesetzt.