Insider mit spannender Alonso-Prognose

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Bayer Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso wird beim FC Bayern und beim FC Liverpool gehandelt

Bayer Leverkusen muss offenbar trotz der öffentlich zur Schau gestellten Zuversicht seiner Verantwortlichen um den Verbleib des vom FC Bayern und vom FC Liverpool umworbenen Erfolgstrainers Xabi Alonso bangen.

FC Bayern, FC Liverpool oder ein Verbleib bei Bayer Leverkusen? Mit Blick auf Xabi Alonsos Zukunft sind das wohl die drei Optionen, die realistisch sind. Allerdings darf sich die Werkself angeblich keine großen Hoffnungen machen, den 42 Jahre alten Spanier über den kommenden Sommer hinaus zu halten.

"Einige wichtige Personen in Leverkusen hoffen darauf, ihn zu überzeugen, ein weiteres Jahr zu bleiben. Aber meiner Meinung nach, die aus den Gesprächen mit einigen Quellen stammt, wird das sehr schwierig. Es gibt nur eine sehr kleine Wahrscheinlichkeit, dass Alonso bleibt", schrieb der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing".

Der bestens vernetzte Reporter erneuerte zudem auch seine bereits geäußerte Prognose, mit einer zeitnahen Entscheidung von Alonso sei nicht zu rechnen. "Er wird sich Zeit lassen, weil er sich auf Bayer Leverkusen fokussieren will. Sie können Historisches schaffen in dieser Saison und er will keine Ablenkung", so Romano.

Alonso wisse natürlich um das Interesse der anderen Klubs, "aber er wird im Februar oder März nichts unterschreiben und nirgendwo zusagen".

FC Bayern? FC Liverpool? Offenbar keine klare Tendenz bei Xabi Alonso

Der frühere Welt- und Europameister soll bei Bayer für den kommenden Sommer zwar nicht über eine klassische Ausstiegsklausel verfügen, darf den Verein auf Grundlage eines "Gentleman's Agreement" aber wohl im Fall der Anfrage eines Top-Klubs verlassen, obwohl sein Vertrag noch bis 2026 datiert ist.

Romano zufolge ist keine klare Tendenz auszumachen, ob es Alonso im Fall eines Abgangs aus Leverkusen zum FC Bayern oder zum FC Liverpool zieht. Der März werde aber ein "wichtiger Monat", da in beiden Klubs die internen Diskussionen über die Trainerfrage begonnen hätten.

Der FC Bayern hatte kürzlich die einvernehmliche Trennung von Thomas Tuchel verkündet. Der FC Liverpool verliert nach der Saison seinen langjährigen Erfolgscoach Jürgen Klopp, der eine Auszeit einlegen wird.