Max Kruse kündigt Spieler-Comeback an

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Bahho Kara

Max Kruse will wieder mehr Sport machen

Fans des SV Werder Bremen, VfL Wolfsburg, Union Berlin oder all der Vereine, wo Max Kruse früher in der Fußball-Bundesliga spielte aufgepasst: Der Angreifer will wieder regelmäßig auf dem Platz stehen und hat sein Comeback als Spieler angekündigt. Schon in Kürze steht das erste Spiel seit seinem Rücktritt an.

Max Kruse will wieder den Wettkampf erleben und den Duft von verschwitzten Fußball-Trikots spüren. Seit seinem Karriere-Ende im letzten Jahr hat der mittlerweile 36-Jährige zwar in der Baller League mitgespielt, wo er mit dem Team Hollywood United sogar eine eigene Mannschaft hatte, doch der Hallen-Spaß ist mittlerweile beendet, Kruse sucht nach Abenteuern unter freiem Himmel.

"Ich fange jetzt in dieser Woche wieder mit Sport an", verriet Kruse in seinem Podcast "Flatterball", den er zusammen mit seinem früheren Mitspieler und Ex-Bundesliga-Profi Martin Harnik betreibt, der mittlerweile in der Oberliga bei TuS Dassendorf kickt.

"Am 28. April habe ich mein erstes Kreisliga-Spiel. Ja, ich spiele wieder Kreisliga!", hob Kruse hervor.

Kruses neuer Klub: Der BSV Al-Dersimspor, ein kleiner Klub aus Berlin aus dem Stadtteil Kreuzberg, der vor allem durch seine Frauenmannschaft bekanntgeworden ist, die Anfang der 2010er am DFB-Pokal der Frauen teilnahm.

Hier also, in der 2. Mannschaft, will Kruse sein Comeback wagen. "So ein bisschen Kreisliga-Kicken auf Kunstrasen. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist für meine Knochen", sagte der frühere Offensivmann, der 2016 den Superpokal-Sieg mit dem VfL Wolfsburg feiern konnte.

Max Kruse verrät sein Gewicht

Kruses Ziel, wie auch bei vielen seiner anderen Aktivitäten: "Ein ein bisschen Spaß haben." Kruse weiter: "Und Sport machen nebenbei ist ja auch gut für den Körper."

Wie fit der 36-Jährige noch ist, kann nur spekuliert werden. In der Baller League überzeugte Kruse zwar fußballerisch, unter dem Trikot war jedoch deutlich ein stattliches Bäuchlein zu erkennen. "Ich habe jetzt 99,4 Kilo. Ich habe mich gerade auf die Wage gestellt. Aber es sind unter 100 Kilo", betonte der ehemalige Angreifer von Werder Bremen.

Auf der Homepage des BSV Al-Dersimspor ist bislang noch keine Mitteilung zu Kruses Einstieg zu lesen. Das könnte sich aber möglicherweise ändern, sobald der ehemalige Bundesliga-Star die ersten Einheiten absolviert hat.