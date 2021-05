Schnappt sich der FC Bayern Josip Brekalo?

O.Behrendt via www.imago-images.de

Josip Brekalo soll es unter anderem dem FC Bayern angetan haben

Josip Brekalo befindet sich nicht erst seit seinem Sahnetag am zurückliegenden Wochenende im Visier anderer Klubs. Vom Flügelstürmer des VfL Wolfsburg nehmen Vereine aus ganz Europa Notiz - angeblich auch der FC Bayern.

Spätestens seit seinem überragenden Auftritt beim 3:0 gegen Union Berlin, als Josip Brekalo alle drei Tore für den VfL Wolfsburg erzielte, dürfte der Kroate auch in den Notizbüchern der letzten Scouts des europäischen Topfußballs einen Eintrag haben.

An interessierten Klubs mangelt es also nicht: Der englische "Express" berichtet vom Interesse des FC Everton und Leeds United. Die Teilnehmer der Premier League sollen Brekalo in den letzten Wochen beobachtet haben. Das kolportierte Interesse des FC Liverpool entspreche dagegen nicht der Wahrheit.

Der FC Bayern wird im selbigen Bericht neben dem SSC Neapel ebenfalls als potenzieller Abnehmer in diesem Sommer gehandelt. Atlético Madrid, der AC Mailand und der FC Arsenal sind aus der Vergangenheit bekannt. Fleißige Beobachter schätzen vor allen Dingen Brekalos Flexibilität, kann er doch auf den offensiven Außenbahnen links wie rechts agieren.

FC Bayern hätte Bedarf

Mit seinem Dreierpack am Wochenende hat Brekalo die Tür zur Teilnahme an der Champions League weit aufgestoßen. Womöglich kommen nach dieser Saison noch einige Interessenten hinzu. Der talentierte 22-Jährige wird mit Kroatien an der Europameisterschaft teilnehmen und sich dort auf der großen Bühne für höhere Aufgaben empfehlen.

Ein offizielles Angebot sei beim VfL Wolfsburg bisher allerdings nicht hinterlegt worden, heißt es. Hinsichtlich eines Verbleibs über die laufende Saison hinaus – Brekalo hat noch einen Vertrag bis 2023 – lassen sich die Verantwortlichen in der Autostadt nicht aus der Ruhe bringen. "Er spielt beim Tabellendritten der Bundesliga. Also ist er schon ziemlich weit oben", sagte Trainer Oliver Glasner.

Dass der FC Bayern Brekalos Wirken ganz genau verfolgt, ist angesichts seiner grundlegenden Veranlagung nachvollziehbar. Mit dem bevorstehenden Abgang von Douglas Costa wird auf den offensiven Außenbahnen zudem ein Kaderplatz vakant.