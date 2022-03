Hier läuft FC Bayern vs. RB Salzburg live im TV

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern empfängt in der Champions League RB Salzburg

Am Dienstagabend trifft der FC Bayern in der Champions League im Rahmen des Achtelfinal-Rückspiels auf RB Salzburg. Zudem wird es für den FC Liverpool, Manchester City, Real Madrid und Co. ernst. Wo läuft die Königsklasse live im TV?

Nach dem 1:1 im Hinspiel ist die Ausgangslage für den FC Bayern klar: Mit einem Heimsieg gegen RB Salzburg würde der deutsche Rekordmeister zum 20. Mal in der Vereinshistorie in das Viertelfinale der Champions League einziehen und damit einen neuen Rekord aufstellen.

Durch die Abschaffung der Auswärtstorregel würde den Münchner im Duell mit RB Salzburg kein 0:0 reichen. Somit müssen beide Klubs im Rückspiel früher oder später den Weg in die Offensive suchen.

Bereits im ersten Aufeinandertreffen schenkten sich der FC Bayern und die Salzburger nichts. Nachdem der österreichische Serienmeister zunächst durch Junior Adamu (21.) in Führung ging, kamen die Münchner dank eines Treffers von Kingsley Coman in der Schlussminute doch noch zum Ausgleich.

Möchte der FC Bayern ein frühes Aus vermeiden, muss im Rückspiel gegen die Salzburger eine Leistungssteigerung her.

Wo wird das Spiel FC Bayern vs. RB Salzburg übertragen?

Das Rückspiel des FC Bayern gegen RB Salzburg wird live beim Streamingdienst Prime Video übertragen. Um 21 Uhr beginnt die Partie in der Münchner Allianz Arena.

übertragen. Um 21 Uhr beginnt die Partie in der Münchner Allianz Arena. Ab 23:00 Uhr gibt es die Partie außerdem in der Zusammenfassung im ZDF im Magazin "Fußball: Champions League" zu sehen.

im Magazin "Fußball: Champions League" zu sehen. sport.de berichtet über die Partie des FC Bayern bei RB Salzburg wie gewohnt im ausführlichen Live-Ticker.

Wo laufen die anderen Achtelfinal-Spiele der Champions League im TV?

Neben dem FC Bayern und RB Salzburg haben sich noch 14 weitere Top-Teams aus Europa für das Achtelfinale in der Königsklasse qualifiziert. Auch die anderen sieben Partien laufen in diesem Jahr nicht live im Free-TV, sondern sind allesamt nur über Streamingdienst-Anbieter zu schauen.

Hier werden die Achtelfinal-Rückspiele der Champions League übertragen: