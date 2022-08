Jetzt abstimmen! Wer hat das schönste Heimtrikot?

IMAGO/Neundorf/Kirchner-Media

Welcher Bundesligst hat das schönste Heimtrikot?

Drei Spieltage in der Fußball-Bundesliga sind bereits absolviert. In der neuen Saison spielten bereits alle Teams in ihren neuen Heimtrikots, die fast alle ein besonderes Merkmal aufweisen. Nun seid ihr gefragt: Welcher Klub hat das schönste Jersey?

Auch in der Saison 2022/23 ist wahrscheinlich wieder einmal für jeden Geschmack etwas dabei. Streifen scheinen in diesem Jahr besonders angesagt zu sein - egal, ob längs oder quer.

Doch welcher Klub hat das schönste Dress? sport.de sucht das beste Heimtrikot der Bundesligisten. Stimm jetzt hier ab:

Wer macht das Rennen? Setzt sich der FC Bayern mit dem rot-weiß gestreiften Shirt durch? Besticht der BVB mit den schwarz-gelben Längsstreifen? Oder gewinnt ein anderer Verein?