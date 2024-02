Terzic hadert nach BVB-Pleite: "Komplett eigene Schuld"

IMAGO/Ralf Treese

Edin Terzic verlor mit seinem BVB gegen Hoffenheim

Am Sonntagabend setzte es für Borussia Dortmund die erste Pflichtspiel-Niederlage im Kalenderjahr 2024. Gegen die TSG 1899 Hoffenheim kam der BVB böse mit 2:3 unter die Räder, obwohl er zur Pause noch mit 2:1 in Front gelegen hatte.

Cheftrainer Edin Terzic zeigte sich besonders frustriert darüber, wie seine Mannen im eigenen Stadion einen vermeintlichen sicheren Heim-Dreier noch aus der Hand gegeben hatte.

"Wir sind extrem nervös ins Spiel gestartet, lagen früh mit 0:1 hinten. Danach haben wir aber eine gute erste Halbzeit gezeigt. Nachdem wir das Gegentor verdauen mussten, haben wir viele Dinge sehr gut gemacht bei Ballbesitz und in der Restverteidigung. Trotzdem hat uns in der ersten Halbzeit schon nicht gefallen, dass wir trotz vielem Ballbesitz so viele Konter verteidigen mussten", berichtete Terzic am "DAZN"-Mikrofon zunächst von seinen Eindrücken aus der ersten Halbzeit.

Statt nach den Treffern von Donyell Malen und Nico Schlotterbeck zur 2:1-Pausenführung mit der richtigen Sicherheit und Überzeugung in den zweiten Durchgang zu starten, verlor Borussia Dortmund nach dem Seitenwechsel vollkommen den spielerischen Faden und den Zugriff auf das Spiel.

BVB kassiert die vierte Saisonniederlage

Ein Umstand, der bei Coach Terzic für mächtig Frust sorgte: "Wir laden den Gegner komplett ein, wieder ins Spiel zu kommen und kassieren das Tor genau so, wie wir es verhindern wollten. Das war heute extrem frustrierend", haderte der 41-Jährige mit der Kontersituation vor dem 2:2-Ausgleich durch Maximilian Beier. Der Hoffenheimer Youngster ließ nur drei Minuten später in der 64. Spielminute dann das entscheidende 3:2 aus Hoffenheimer Sicht folgen - ebenfalls nach einem schnellen Umschaltmoment.

"Wir konnten es in der zweiten Halbzeit dann erst sehr spät wieder so gestalten, dass wir selbst Torchancen kreieren konnten. Aber es war komplett unsere eigene Schuld, den Gegner wieder ins Spiel kommen zu lassen, das ist extrem frustrierend heute", so Dortmund-Trainer Terzic nach der vierten Bundesliga-Niederlage des BVB in der laufenden Saison.