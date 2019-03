Kovac: Kritiker "werden wahrscheinlich recht haben"

Niko Kovac verblüfft mit einer überraschenden Antwort

Der FC Schalke 04 hat beim Comeback von Huub Stevens eine 0:1-Pleite gegen RB Leipzig kassiert, der VfL Wolfsburg und der FC Bayern haben ein Schützenfest gefeiert und der VfB Stuttgart sich einen Punkt erkämpft. Die Stimmen zum 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga:

Bayern München - FSV Mainz 05 6:0

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Die Reaktion war sehr wichtig. Wir haben gezeigt, dass wir die Enttäuschung weggesteckt haben. Man hat sehr viel Esprit, Spielwitz und gute Aktionen gesehen. Es geht nicht immer gegen Liverpool, heute war es Mainz. Wir müssen weiter hart arbeiten."

... auf die Frage, was er den Kritikern an seiner Person, die anzweifeln, dass er der richtige Mann für den Umbruch beim FC Bayern sei, entgegen halte: "Gar nichts. Die werden wahrscheinlich recht haben."

Niklas Süle (Bayern München): "Der linke Fuß von James ist einmalig. Er kann nicht nur gut schießen, sondern auch Vorlagen geben."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "In der zweiten Halbzeit haben wir alles vermissen lassen. Wir haben zu viel begleitet, ohne richtig zuzustechen. Es war zu wenig. Die Gegentore waren zu einfach."

Stefan Bell (FSV Mainz 05): "Beschissener Start, das blödeste, was dir hier passieren kann. Nach dem 0:1 hatten wir noch Chancen. Die muss man machen, wenn man hier was holen will. Am Schluss war es auch in der Höhe absolut verdient."

Rouven Schröder (Sportdirektor FSV Mainz 05): "Wir müssen die richtigen Schlüsse aus diesem Spiel ziehen und schnell auf andere Gedanken kommen. Dafür ist die Länderspielpause ganz gut."

Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 1:0

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es war ein verdienter Arbeitssieg. Wir hätten gewisse Situationen besser zu Ende spielen können. Nach so einem Spiel am Donnerstag wusste ich, dass es nicht einfach wird."

Boris Schommers (Interimstrainer 1. FC Nürnberg): "Wir haben leider nichts mitnehmen können. Wir hatten die Chance zur Führung, das wäre wichtig gewesen. Unterm Strich ist es völlig in Ordnung, dass Frankfurt gewonnen hat."

Hanno Behrens (1. FC Nürnberg): "Kurz nach dem Abpfiff ist die Enttäuschung groß, weil wir Punkte mitnehmen wollten. Die Möglichkeiten waren da. Trapp hält ein paar Mal super. Wir werden uns nicht aufgeben und weiter Gas geben. Unsere Leistung reicht derzeit nicht für Punkte. Wir müssen aber etwas Zählbares mitnehmen, das ist das einzige, was uns hilft."

Bayer Leverkusen - Werder Bremen 1:3

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Werder Bremen hat völlig verdient gewonnen. In der ersten Hälfte haben wir es sehr schlecht gemacht, bei Ballbesitz und gegen den Ball. Nach der Pause haben wir es besser gemacht, aber unsere Chancen nicht genutzt."

Kevin Volland (Bayer Leverkusen: "Wir haben es in der ersten Halbzeit verloren. In der zweiten Halbzeit haben wir eine Reaktion gezeigt und hatten die Möglichkeiten zum 2:2. Aufgrund der ersten Halbzeit hatten wir es aber nicht verdient, einen Punkt zu holen."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen):

... über den Spielverlauf: "Wir hatten heute ein paar Problemchen im Vorfeld mit unseren zentralen Mittelfeldspielern. Bargfrede ist ausgefallen, Möhwald hat sich beim Aufwärmen verletzt. Dann mussten wir noch unser System umstellen, als Davy rausmusste. Dann haben wir nicht mehr so klar nach vorne gespielt. Die erste Halbzeit, finde ich, war taktisch, wie die Jungs das umsetzt haben, überragend, die zweite Halbzeit war es dann purer Wille. Somit war der Sieg ein Stück weit glücklich, aber irgendwie auch verdient."

... über die Leistung von Max Kruse: "Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, Max hat dieses Niveau, er kann das, und das ist die Messlatte. Ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Er führt die Mannschaft. Deswegen überrascht mich die Leistung nicht. Ich hoffe, dass es es dauerhaft abruft."

... zur Frage, ob er Max Kruse gerne wieder in der deutschen Nationalmannschaft sehen würde: "Ich durfte letzte Woche wegen Maxi Eggestein das erste Mal mit Jogi Löw sprechen. Ich glaube schon, dass Max mit seinen Leistungen für sich spricht, aber ich bin kein Freund davon, irgendwelche Forderungen zu stellen."

... zur Frage, ob die Spieler den Sieg feiern dürfen: "Jetzt dürfen die Jungs ein bisschen feiern. Wir haben Länderspielpause. Sobald die Sonne untergeht, dürfen sie auch ein Bier trinken."

Max Kruse (Kapitän und Torschütze SV Werder Bremen):

... über das Spiel: "In der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht, haben gut verteidigt. Aber wir wussten auch, dass wir Leverkusen nicht über 90 Minuten verteidigen können. Dafür sind sie zu stark. Das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. Ich denke aber, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen."

... über die erstmalige DFB-Nominierung von Maximilian Eggestein: "Ich glaube, es ist immer schwierig, aus der eigenen Jugend hochzukommen. Das zeugt von Willen und Qualität. Maxi hat es kontinuierlich über die letzten Jahre geschafft. Er ist Stammspieler bei uns, hat sicherlich auch noch das eine oder andere Spiel, wo er nicht herausragend spielt, aber das ist auch nicht seine Aufgabe. Er agiert als Ballverteiler und Balleroberer vor der Kette. Er ist noch sehr jung und hat es sich über die letzten Jahre auch verdient, dabei zu sein. Für ihn freut es mich ganz besonders und ich hoffe, dass er über die nächste Zeit eine tragende Rolle spielen kann."

Maximilian Eggestein (SV Werder Bremen):

... zur Frage, ob er beflügelt war vom Anruf von Bundestrainer Joachim Löw: "Ja, natürlich hat mich das stolz gemacht und hat mir einen Tick weit mehr Selbstvertrauen gegeben. Aber im Spiel habe ich nicht so daran gedacht."

... zur Frage, wo er ihn erreicht hat: "Ich war auf dem Trainingsgelände, aber nicht in der Kabine. Er hat mich am Handy erreicht."

... über die Leistung von Max Kruse: "Kann man nichts sagen: Eine Vorlage, zwei Tore, glaube ich. Das letzte Tor macht er natürlich sensationell. Das sieht man sonst von einem anderen Linksfuß in der Fußballwelt."

... zur Frage, ob Max Kruse wieder ein Kandidat für die Nationalmannschaft wäre: "Ich glaube, ich sehe mich da nicht in der Position, irgendwelche Forderungen zu stellen. Ich glaube, Max hat heute wieder eine sehr gute Leistung gebracht."

Hertha BSC - BVB 2:3

Lucien Favre (Trainer BVB) ...

... zum Spiel: "Das Spiel war verrückt – vor allem in der zweiten Halbzeit. Es war für alle spannend. Am Ende haben wir verdient gewonnen, weil wir mehr Torchancen hatten als Hertha!"

... über das vermeintliche Handspiel vorm Elfer zum 1:2: "Wer hat das erfunden [die Regelung des Handspiels Anm. d. Red.]? Das ist dumm, dumm, dumm. Das kann kein Fußballer akzeptieren. Ein Skandal nach dem anderen! Keiner versteht das."

... zum Siegtor von Marco Reus: "Es ist schwer, mit einem Kontakt das Tor zu machen."

... zur Frage, ob die Situation zwischen Ondrej Duda und Abdou Diallo elfmeterwürdig ist: "Es ist zu wenig für mich."

... zur ersten Gelben Karte gegen Jordan Torunarigha: "Man kann sie geben. Er hat aber keine Intention ihn zu verletzten."

... zur Hertha: "Wir wollten unbedingt gewinnen. Berlin hat eine sehr gute und talentierte Mannschaft. Es ist nicht einfach, gegen diese Mannschaft zu spielen. Wenn sie alle Spieler behalten können, haben sie eine gute Mannschaft in der Zukunft."

Marco Reus (BVB) ...

... zum Spiel: "Das Wichtigste sind die drei Punkte, die helfen uns am meisten. Wir nehmen mit, dass es ein unheimlich interessantes Spiel war. Der Platz war echt schwer zu bespielen, weil er sehr seifig und rutschig war. Mich hat es etwas gewundert, dass die Berliner sehr offen gespielt haben. Wir haben gewusst, dass sie über den ganzen Platz Eins-gegen-Eins spielen, wir haben in der ersten Hälfte uns nicht so zugetraut nach vorne zu spielen und hatten trotzdem die ein oder andere Möglichkeit, die wir dann leichtfertig vergeben. Die zweite Hälfte haben wir gut dominiert und sehr druckvoll agiert. Da haben wir besseren Fußball gezeigt als in der ersten Halbzeit. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg in Ordnung."

... zu den vergebenen Torchancen: "Wir wissen schon, dass es momentan nicht so leichtfüßig geht wie in der Hinrunde. Momentan erarbeiten wir uns die Torchancen sehr, sehr hart. Wir verlieren dadurch etwas Kraft. Nur so kriegen wir mehr Selbstvertrauen. So ein Sieg in der 92. Minute gibt der Mannschaft einen unheimlichen Push. Natürlich hat man heute auch gesehen, dass wir noch enorm viel zu verbessern haben."

... zu den Ausfällen vor dem Spiel: "Wir haben eine unheimlich starke Mannschaft - auch in der Breite. Wir sind unheimlich glücklich, dass wir so Spieler in den Reihen haben, die dann reinkommen. Jacob Bruun Larsen hat es vorne sehr gut gemacht, weil er sehr viel in die Tiefe läuft. Das gibt uns sehr viele Möglichkeiten."

Thomas Delaney (BVB) ...

... zu seiner Leistung: "Das war ein schweres Spiel. Wir mussten alles geben, meine Beine sind kaputt, meine Stimme ist kaputt. Als Mannschaft haben wir heute ganz, ganz viel erarbeitet. Es war schwer am Anfang, aber wir haben es in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht. Und lass uns ehrlich sein, wir müssen noch ein paar Tore mehr machen."

... zur Berliner Taktik: "Wir haben uns vor allem auf die Situationen Mann-gegen-Mann vorbereitet. Das haben wir in der ersten Hälfte nicht gut genug gemacht. Der Platz kam in der zweiten Halbzeit und das war am Ende der Schlüssel zum Sieg."

... zur Bedeutung des Sieges: "Wir wissen alle, dass wir alle Spiele gewinnen müssen, weil Bayern kommt. Für uns als Mannschaft ist so ein Sieg mental sehr wichtig."

... zum Titelrennen: "Natürlich wollen wir alles geben. Wir wissen, es wird schwer, aber warum nicht alles versuchen?"

Manuel Akanji (BVB): "Wir haben vor allem in der zweiten Hälfte viel investiert und es hat sich zum Glück auch gelohnt. Es tut uns sehr gut, diesen Sieg mitzunehmen."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC) ...

... zur Frage, ob die Situation zwischen Ondrej Duda und Abdou Diallo elfmeterwürdig ist: "Er trifft null den Ball, das ist Elfmeter, Leute sorry. Er hatte den Ball und kann schießen. Das ist nicht in Ordnung. Dann geht es weiter. Jordan Torunarighas erste Gelbe Karte war keine Gelbe Karte. Aber lassen wir das. Es war ein toller Abend, wir haben kein Glück in letzter Zeit. Wir müssen einfach weiterarbeiten."

... zum Spiel: "Wir sind schlecht aus der Halbzeit gekommen und haben das unglückliche Tor kassiert. Danach haben wir uns geschüttelt, haben gut gespielt und es gab auch ein paar Torchancen für uns."

... zur Roten Karte gegen Vedad Ibisevic: "Wenn das Absicht war, muss er Handball spielen, weil es richtig platziert ist. Er soll gar nichts schmeißen, unnötig. Aber das war nicht mehr entscheidend."

Niklas Stark (Hertha BSC) ...

... zur Nominierung für das DFB-Team: "Natürlich ehrt es mich. Ich bin mega happy wegen der Nominierung. Aber heute haben wir 2:3 verloren und ich bin noch etwas enttäuscht. Ab morgen wird die Vorfreude kommen, aber heute ist die Enttäuschung noch sehr groß."

... zur Frage, ob die Situation zwischen Ondrej Duda und Abdou Diallo elfmeterwürdig ist: "Es ist ein Elfmeter, vor allem weil er ihn am Fuß hinten auch noch erwischt. Es ist natürlich ein bisschen knifflig das auch zu sehen, aber deswegen haben wir auch den Video-Assistenten. Vielleicht kann er es nochmal mit dem Video-Schiedsrichter anschauen, so wie es später auch bei der Roten Karte geschehen ist, dann kann man es noch einmal analysieren. Einfach zu sagen, kein Elfmeter, das ist ein bisschen fragwürdig."

... zum Spiel: "Bis zum Tor haben wir gut nach vorne verteidigt. Danach haben wir es verpasst, vorne Druck zu machen. Dann wurde es schwer gegen den BVB, der natürlich eine sehr schnelle Offensive hat. Die zweite Halbzeit war sehr viel Kampf, da war es egal, wer wohin geht. Leider hat es nicht geklappt."

Schalke 04 - RB Leipzig 0:1

Huub Stevens (Trainer Schalke 04): "Ich bin enttäuscht, dass wir verloren haben. Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht gerne verliere. Die Jungs haben alles gegeben, waren enttäuscht und haben sich wieder hoch gekämpft. Es ist eine Enttäuschung, dass wir nichts mitgenommen haben."

Sebastian Rudy (Schalke 04): "Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert, uns aber nicht belohnt. Es stehen leider am Ende null Punkte zu Buche. Das ist bitter! Nur durch harte Arbeit werden wir es wieder hinbekommen, die Kugel über die Linie zu drücken. Das ist uns heute nicht gelungen, es waren genügend Chancen da. Ich denke aber, dass wir auf dem Platz engagiert zu Werke gegangen sind. Gerade in der zweiten Hälfte haben wir die Leipziger gut unter Druck gesetzt. Es reicht aber nicht, nur gut zu spielen. Wir müssen Punkte sammeln – egal wie! Die kommenden zwei Wochen werden wir nutzen, um hart zu arbeiten und weitere Schritte nach vorne zu machen."

Alexander Nübel (Schalke 04): "Das Spiel war ordentlich, aber die Torabschlüsse haben gefehlt. Wir hatten gute Ballstafetten, es fehlten aber die gefährlichen Aktionen im letzten Drittel. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit dieser Leistung in den kommenden Wochen Punkte einfahren werden. In den vergangenen 48 Stunden hat das neue Trainerteam versucht, durch Gespräche auf uns einzuwirken. Es gilt jetzt, die Pause zu nutzen, um die Ideen und den Plan des neuen Trainers zu verinnerlichen. Die U21-Länderspiele habe ich abgesagt, da ich auf Schalke bleiben will, um in den kommenden zwei Wochen mit der Mannschaft malochen zu können. Intensive Arbeit ist gefragt, damit wir schnellstmöglich neue Abläufe in unser Spiel integrieren und gemeinsam etwas Zählbares für unser Punktekonto holen."

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Es war klar, dass der Trainerwechsel die Aufgabe für uns nicht leichter macht. So war es auch. Für uns war es ein enorm wichtiger Sieg, aber er war schwer erkämpft, wir mussten in der zweiten Halbzeit viel Druck standhalten. Es gab schon den einen oder anderen Wackler, aber am Ende zählen die drei Punkte."

VfL Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf 5:2

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Das war vom Kopf her eine richtig gute Leistung von uns. Gegen Düsseldorf in Rückstand zu geraten, ist echt hart. Ich war aber nicht so unzufrieden mit der ersten Halbzeit. Dann haben wir ein paar Sachen verändert, waren noch gieriger und konsequenter. Die Endphase war extrem wild auf beiden Seiten."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Es war ein merkwürdiges Spiel mit vielen Torszenen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Die drei Gegentore in fünf Minuten dürfen so niemals fallen. Unsere Innenverteidiger, die sonst eine Bank sind, hatten keinen guten Tag heute. Ich glaube, dass jedem jetzt klar ist: Wenn wir nicht zu 100 Prozent konzentriert sind, wird es schwer, in der Bundesliga zu bestehen. Die Alarmglocken müssen nach so einem Spiel schrillen, das ist klar."

FC Augsburg - Hannover 96 3:1

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir hatten einige Rätsel zu lösen, es war schwer, Weydandt und Jonathas zu verteidigen. Es war wichtig, im Kopf nicht einzubrechen. Wir haben nicht aufgegeben und man hat gespürt, dass die Mannschaft es unbedingt drehen wollte. Wir haben die Punkte verdient geholt."

Thomas Doll (Trainer Hannover 96): "Es ist ja nichts Neues, dass ich dem anderen Trainer gratuliere. Wir haben ein gutes und vernünftiges Auswärtsspiel gezeigt - gerade in der ersten Halbzeit. Wir hatten die Chance, auf das zweite zu gehen, da wäre mehr dringewesen. Es ist wirklich bitter, dass man sich für die Leistung wieder gar nichts kaufen kann. Wir waren bei Standards nicht aufmerksam genug."

VfB Stuttgart - TSG Hoffenheim 1:1

Markus Weinzierl (Trainer VfB Stuttgart): "Wir können mit dem Punkt leben. Es ist auch ein gerechtes Ergebnis. Gegen so einen guten Gegner musst du einfach zufrieden sein, wenn du noch den Ausgleich machen kannst. Ich finde, wir nehmen eine stetige Entwicklung, mit dem Punkt können wir weiterarbeiten. Noch achtmal so eine Leistung, dann habe ich Zuversicht, dass wir auf direktem Weg in der Bundesliga bleiben können."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Wenn man die Chancen auf beiden Seiten sieht, geht der Punkt am Ende des Tages schon in Ordnung. Wir waren lange feldüberlegen, haben aber vergessen, das zweite Tor nachzulegen. Man muss so ein Spiel auch mal über die Zeit bringen. So ein Gegentor habe wir schon 15- oder 16-mal bekommen in diesem Jahr. Aber ich will mich nicht beschweren. Mit drei Punkten hätte ich mich gefreut - dem Markus gegenüber aber nicht unendlich wohlgefühlt."