Wagner sieht "faden Beigeschmack" - Nagelsmann lobt "Gier"

Schalke-Trainer David Wagner mit Freiburgs Christian Streich im Gespräch

Der FC Bayern München blickt dank zweier später Tore gegen den VfL Wolfsburg einem versöhnlichen Jahresende entgegen. RB Leipzig drehte indes die Partie gegen den FC Augsburg, der FC Schalke 04 muss sich mit einem Remis begnügen. Und Borussia Dortmund war nach der Pleite am Freitag enttäuscht. Die Stimmen.

1. FC Köln - Werder Bremen 1:0

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Wir waren uns darüber bewusst, dass das vielleicht das schwierigste Spiel der englischen Woche wird. Es löst etwas aus, wenn du über dem Strich bist und gegen einen Gegner spielst, der vorher weit weg schien. Dann hast du plötzlich etwas zu verlieren. Wir haben aus unseren wenigen Möglichkeiten das 1:0 gemacht, danach hatten wir auch das notwendige Quäntchen Glück. Wir wären nicht in Köln, wenn jetzt nicht wieder die Träume beginnen würden. Ich kann nur sagen: ruhig bleiben!"

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Wir haben alles probiert, um das Spiel zu drehen. Das war eine wirklich schlechte Hinrunde aus verschiedensten Gründen, die sowohl bei uns liegen als auch bei Dingen, die nicht vorhersehbar waren. Aber ich kann ihnen sagen, dass wir kämpfen und dass nicht absteigen werden."

RB Leipzig - FC Augsburg 3:1

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Wir haben verdient gewonnen und ein gutes Spiel gemacht. Wir werden die Gier beibehalten, auch wenn wir jetzt nicht in der Verfolgerrolle sind. Ich bin froh, dass die Jungs gut mitgezogen haben und wir in allen drei Wettbewerben eine gute Rolle spielen."

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg): "Wir haben volle Bundesligapower vor die Nase gekriegt. Wir haben 70 Minuten gut verteidigt, mit Händen, Armen und Beinen. Irgendwann war ein Ball drin, das war ein Knackpunkt. Irgendwann war es nicht mehr zu verteidigen. Es war ein verdienter Sieg."

Schalke 04 - SC Freiburg 2:2

David Wagner (Trainer Schalke 04): "Es war ein richtig gutes Fußballspiel, das war nicht unbedingt zu erwarten im letzten Spiel. Es hatte für uns natürlich einen faden Beigeschmack, wir haben relativ wenig hergegeben außer den beiden Elfmetersituationen, hatten mehr und größere Torchancen, das ist ein bisschen ärgerlich. Wie die Jungs zurückgekommen sind, war großartig. Es ist nicht Walt Disney, dass du immer kriegst, was du verdient. Wir nehmen den Punkt mit, jetzt können wir mal durchschnaufen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Schalke ist mit aller Macht, aller Energie reingegangen. Ich bin einfach froh, dass wir alles reingehängt haben gegen sehr starke und sehr strukturierte Schalker. Schalke kann gewinnen, wir können das 3:1 machen - es war ein großartiges Spiel."

FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen 0:1

Achim Beierlorzer (Trainer FSV Mainz 05): "Ich habe eine tolle Leistung unserer Mannschaft gesehen. Wir haben auf Augenhöhe mit Leverkusen gespielt. Wir hatten eine Unzahl an richtig guten Torchancen. Wir hätten den Sieg verdient gehabt. Stattdessen bekommen wir nach einem unnötigen Ballverlust in der Nachspielzeit bei einem Konter das Gegentor."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Das war ein verrücktes Spiel. Es war sehr viel drin. Zum Beispiel ein schlechtes Bayer Leverkusen in der ersten Hälfte. In der zweiten Halbzeit waren wir viel besser. Die Mannschaft hat trotz des Platzverweises sehr mutig gespielt."

Bayern München - VfL Wolfsburg 2:0

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Wolfsburg hat sehr gut gemacht, es war nicht unser bestes Spiel. Ich bin aber einfach stolz, dass die Mannschaft bis zum Schluss an den Sieg geglaubt hat und dass diese Mannschaft so als Team zusammengewachsen ist. Allen tut die kurze Pause gut. Ich hoffe, wir haben am 4. Januar wieder einige an Bord. Am Sonntag werden wir die Zeit finden, uns zusammenzusetzen - und dann werden wir sehen, wie es weitergeht."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Es war bitter, weil die Tore so spät gefallen sind. Wir haben es dem FC Bayern schwer gemacht, gut verteidigt und waren auch immer wieder gefährlich nach vorne. Am Ende wurden die Beine schwer und der Druck immer größer. Wir nehmen viel Positives mit und werden im neuen Jahr mit vollem Elan angreifen."

TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund 2:1

Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. In der ersten Halbzeit waren wir nicht mutig genug. Heute hatten wir eine große Chance, Dortmund war müde."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir machen unsere klaren Torchancen nicht. Wir hatten große und einfache Gelegenheiten auf das 2:0 oder 3:0. Wir schießen, wenn wir flanken sollen und passen, wenn wir schießen sollen. Es ist Dummheit manchmal. Wir sind langsam sehr, sehr müde. Was ich nicht gerne habe, ist, dass wir zu kompliziert spielen. Das machen wir noch zu oft, statt einfach zu spielen und einfach mal den Ball zu halten."