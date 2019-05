Stimmen: "Die Enttäuschung ist natürlich da"

Lucien Favre gratulierte dem FC Bayern und Niko Kovac

Am 34. Spieltag der Fußball-Bundesliga tütete der FC Bayern München mit einem 5:1-Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt die Meisterschaft ein und verwies Borussia Dortmund damit auf den zweiten Platz. Den Kampf um den letzten Champions-League-Platz entschied Bayer Leverkusen für sich. Die Stimmen zum Saisonfinale.

Bayern München - Eintracht Frankfurt 5:1

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München) …

… über die Meisterschaft: "Das ist das, worauf wir hingearbeitet haben. Ich glaube, wir haben alle gesehen, dass es keine einfache Saison war. Was die Mannschaft geleistet hat, ist aller Ehren wert. Wir waren neun Punkte hinten und haben uns am Riemen gerissen, hatten eine eingeschworene Mannschaft und haben's geschafft. Ich weiß nicht, ob es so eine Aufholjagd schon mal gegeben hat. Ich bin total happy, total ausgelaugt. Ich möchte mich bei allen bedanken."

… über seine erste Weißbierdusche: "Es ist total kalt, wenn man überrascht wird. Dann kriegt man erstmal fast einen Herzstillstand."

… über Franck Ribéry und Arjen Robben: "Ich freue mich sehr. Die beiden kamen rein und haben sich nochmal belohnt. Besser kann man so ein Finale gar nicht schreiben.

… über die "Niko-Kovac"-Sprechhöre aus der Fankurve: "Natürlich berührt einen das. Ich bin ein Mensch, sowas geht einem nahe. Das Publikum hat ein gutes Gefühl, dafür möchte ich mich bei allen ganz herzlich bedanken."

… über Gerüchte über seinen drohenden Rauswurf: "Ich habe im Hintergrund ein paar andere Informationen und bin überzeugt, dass es nächste Saison weitergeht. Sie können mir glauben, dass es Informationen aus erster Hand sind. Wenn man redet, hört man schon raus, in welche Richtung es geht. Ich glaube schon, dass ich das richtig interpretiert habe. Daher gehe ich davon aus, dass ich meinen Vertrag erfüllen werde."

Franck Ribéry (FC Bayern München) ...

… über seinen Abschied: "Das ist mein letzter Moment hier in der Arena, mit den Fans, dem Klub, den Kollegen. Ich war nicht zwei, drei Jahre hier, sondern zwölf, fast meine ganze Karriere. Meine beste Saison war 2013, das war Wahnsinn, das kannst du nicht vergessen. Das ist das Leben, das ist der Fußball. Wir müssen immer weiter."

… über Trainer Kovac: "Natürlich war es ab und zu schwer, aber du weißt: Das ist ein Trainer, der noch Zeit braucht. Niko ist ein guter Mensch. Ich hoffe, er bleibt bei Bayern."

… über eine mögliche Rückkehr: "Ich weiß es nicht. Wir haben noch ein Spiel, das ist sehr wichtig, wir wollen in Berlin auch den Pokal gewinnen. Und dann: schauen wir mal."

… über die Meisterschaft: "Es ist sensationell gut. Die Situation am letzten Spieltag hier zu Hause… Franck kommt rein und macht ein Tor. Arjen kommt rein und macht ein Tor. Wir hatten so viel Stress und Ärger in diesem Jahr, wir sind von neun Punkten Rückstand zurückgekommen, mehr geht nicht!"

… über Ribéry und Robben: "Es ist Wahnsinn, was die beiden geleistet haben, das weiß jeder. Es ist unglaublich."

Arjen Robben (FC Bayern München) …

… über die Meisterschaft: "Es ist Wahnsinn. Neun Punkte Rückstand, dann die Meisterschaft. Die Tränen waren schon ein paar Mal da heute. Mir war halt wichtig, nochmal zu spielen, ich war nur heiß auf das Spiel - und jetzt kommt alles raus."

… über eine vergebene Großchance, die sein 100. Bundesligator gewesen wäre: "Meine Kinder werden bestimmt schimpfen. Ich war tot, aber hätte ihn noch machen müssen."

Thomas Müller (FC Bayern München): "Das war sensationell gut heute. Diese Situation, am letzten Spieltag zuhause, Franck kommt rein und macht ein Tor. Arjen kommt rein und macht ein Tor. Es ist Wahnsinn, was die beiden geleistet haben, das weiß jeder hier. Wir hatten dieses Jahr so viel Stress und Ärger, sind nach neun Punkten Rückstand zurückgekommen. Mehr geht nicht."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Bayern war zwei Klassen besser, wir waren ein guter Gast. Man hat gesehen, dass wir nach 50 Spielen ausgepresst sind wie eine Zitrone, dass die Spieler auf dem Zahnfleisch gehen. Ich bin froh, dass Mainz sein Versprechen gehalten hat."

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 0:2

Dieter Hecking (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben 20 bis 25 Minuten sehr gut gespielt. Nach dem aus unserer Sicht strittigen 1:0 waren wir zu passiv, sodass der Dortmunder Sieg völlig in Ordnung geht. Mit Platz vier ist es eine sehr gute Sekunde, mit der Champions League Qualifikation wäre es eine herausragende geworden. Ich bin dankbar, dass ich zweieinhalb Jahre in so einem tollen Verein arbeiten durfte."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Gladbach hat sehr gut angefangen, aber wir haben es nach und nach besser gemacht und schießen dann zu einem guten Zeitpunkt das 1:0. In der zweiten Halbzeit waren wir sehr dominant und haben verdient gewonnen. Die Enttäuschung ist natürlich da, vor allem nach dem 1:1 von Frankfurt haben wir wieder gehofft. Glückwunsch an Bayern München und seinen Trainer Niko Kovac!"

Marco Reus (Borussia Dortmund) ...

... über die verpasste Meisterschaft: "Es war deutlich mehr drin als der zweite Platz. Beide Mannschaften haben sich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Wir haben es gegen Schalke und gegen Bremen verpasst, den Schritt näher zu sein als die Bayern. Heute haben wir noch einmal gehofft. Wir sind in Führung gegangen, als es in München 1:1 stand, da kam die Hoffnung wieder zurück. Aber letztendlich: Wer den Titel holt, hat es auch verdient. Deswegen Gratulation."

ob man eine historische Chance verpasst habe: "Wissen Sie, für mich ist der Meistertitel nicht alles im Leben. Ich spiele Fußball, weil ich den Sport so liebe. Wenn dann ein Meistertitel oder Pokalsieg dabei rauskommt, dann nehme ich das gerne mit. Es ist schon richtig, dass die Chance in diesem Jahr sehr groß war. Wir haben es aber in gewissen Momenten, in denen wir Siege gebraucht hätten, nicht geschafft, zu gewinnen. Da war Bayern uns voraus. Da hat ein bisschen die Erfahrung in solchen Situationen gefehlt und auch die Gier, noch eine Schippe draufzulegen. Aber trotzdem Kompliment an die Mannschaft für die Saison. Wir haben vorher nicht gedacht, dass wir so lange dabei bleiben. Es war nicht der Abschluss, den wir uns erhofft haben, aber wir können trotzdem zufrieden sein."

... über seine Vorarbeit zum 1:0: "Für mich war er aus, aber der Schiedsrichter hat so entschieden. Glück für uns."

Axel Witsel (Borussia Dortmund): "Wir wollten uns vernünftig von den Fans verabschieden. Natürlich sind wir enttäuscht, aber wir haben die Meisterschaft nicht heute verloren."

Werder Bremen - RB Leipzig 2:1

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Natürlich ist da ein Hauch von Enttäuschung. Aber mit 53 Punkten und dem Pokalhalbfinale können wir zufrieden sein. Nun ist es unser Ziel, im nächsten Jahr noch ein paar Punkte mehr zu holen."

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Wir hatten diese Partie 60 bis 70 Minuten im Griff, so gesehen haben wir uns selbst um den verdienten Lohn gebracht. Aber insgesamt geht angesichts unserer Tabellensituation davon die Welt nicht unter. Ich wollte einigen Spielern vor dem Pokalfinale eine Pause geben und habe daher viele Spieler ausgetauscht. Für mich aber war das keine B-Elf."

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 8:1

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Man kann sich gar nicht erträumen, dass man so ein Finale hinlegt. Es ist einfach klasse zu sehen, was zusammengewachsen ist. Ich freue mich riesig, die Mannschaft in der kommenden Saison vielleicht am Fernseher oder auch live anzusehen, je nachdem, wo ich sein werde. Es ist eine Riesensache, dass der Verein nach zwei Jahren fast in der Depression wieder europäisch spielt. Das ist ein krönender Abschluss für eine wirklich intensive Zeit."

Martin Schmidt (Trainer FC Augsburg): "Wir waren mit dem letzten Aufgebot hier, klar, waren wir jung auf dem Platz und hatten Spieler, die seit Längerem nicht mehr Bundesliga gespielt hatten. Und trotzdem darf nicht passieren, was heute passiert ist. Es war auch noch eine historisch hohe Niederlage. Ich muss mich auch vor der Liga entschuldigen, das war heute nicht konkurrenzfähig. Das war heute nicht Augsburg, wir werden in der nächsten Saison ganz anders zurückkommen."

FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim 4:2

Sandro Schwarz (Trainer Mainz 05): "Die Gelb-Rote Karte kam für uns letztlich zu einem guten Zeitpunkt. Wir haben in den letzten Heimspielen immer mindestens drei Tore geschossen. Das ist gut, das klingt nach Spektakel. Letzte Woche haben wir Frankfurt geärgert, diese Woche haben wir ihnen geholfen."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Es ist ein Spiegelbild der gesamten Saison. Wir haben uns die Butter vom Brot nehmen lassen, obwohl wir auswärts 2:0 führen. Wir haben in den letzten Wochen viel verspielt. Aber wir hätten die Punkte, die uns jetzt fehlen, auch an anderer Stelle bereits holen können."

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 1:5

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Die Spiel hat ein bisschen die gesamte Saison widergespiegelt. Leverkusen war besser und der verdiente Gewinner. Der Abschied ist für mich nichts Besonderes, ich bin so oft in dieses Stadion gegangen. Ich spüre nichts. Das Leben geht hier weiter, im Fußball zählt immer nur der nächste Pass."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Ich bin stolz auf die Mannschaft, wir haben etwas Besonderes erreicht. Ein großes Kompliment an die Spieler. Für Bayer 04 Leverkusen ist es ganz wichtig, in der Champions League zu spielen."

Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 2:1

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "In der ersten Halbzeit hat Hannover uns das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Wir haben in der Halbzeit die ein oder andere Korrektur vorgenommen und es in der zweiten Hälfte dann wesentlich besser gemacht."

Thomas Doll (Trainer Hannover 96): "Die Jungens haben sich heute noch einmal viel vorgenommen, wir haben die ersten 25, 30 Minuten vernünftig gekickt. Aber wir haben uns nicht belohnt. Das war ein Spiegelbild der gesamten Saison. Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Am Ende konnten wir froh sein, dass wir nicht mehr Gegentore kassiert haben."

Schalke 04 - VfB Stuttgart 0:0

Huub Stevens (Trainer Schalke 04): "Ich bin nicht zufrieden mit dem Spiel. Wir können es besser. Das ist enttäuschend für unsere Fans, die sich aber super bei uns bedankt haben. Dafür danke ich ihnen. Nicht nur den Fans, sondern auch dem Trainerteam und den Leuten, die nicht im Vordergrund stehen, möchte ich Dankeschön sagen."

Nico Willig (Trainer VfB Stuttgart): "Für uns geht eine schwierige Saison jetzt in die Verlängerung. Wir haben es in den vergangenen vier Spielen geschafft, dreimal zu null zu spielen und sieben Punkte zu holen. Wir glauben total an uns. Wir wollen an unsere Leistungsgrenze kommen und abliefern."

SC Freiburg - 1. FC Nürnberg 5:1

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir hatten unsere Durststrecke in den vergangenen Spielen. Es war total wichtig, dass wir eine Reaktion zeigen. Ich bin schon sehr, sehr erleichtert. Es war schon Druck da, weil wir nicht mit einer weiteren Niederlage aus der Saison gehen wollten."

Boris Schommers (Interimstrainer 1. FC Nürnberg): "Ich muss mich bei unseren Fans entschuldigen. Wir wollten für unsere einzigartigen Anhänger noch ein gutes Spiel machen. Das ist uns von der ersten bis zur letzten Minute nicht gelungen."