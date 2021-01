Stimmen: Gross will "druckvolle Spieler"

Frey-Pressebild/Deines via www.imago-images.de

TSG-Coach Sebastian Hoeneß war bedient

Der Auftakt zum 14. Spieltag verlief für Bayern-Jäger Bayer Leverkusen nicht nach Maß. Auch die Verantwortlichen von Werder Bremen waren nach dem Spiel gegen Union Berlin mehr als bedient, genauso wie Neu-Trainer Christian Gross nach der Schalke-Pleite in Berlin. Die Stimmen zur Fußball-Bundesliga:

Hertha BSC - FC Schalke 04 0:3

Bruno Labbadia (Trainer Hertha BSC) ... zum Spiel und zur Entwicklung seiner Mannschaft: "Wir haben uns viel vorgenommen und nach der kurzen Pause extrem viel gearbeitet. Wir sind schwer reingekommen, haben uns aber die Sicherheit immer mehr geholt. Ich traue meiner Mannschaft viel zu. Weiß aber auch, an wie vielen Stellschrauben wir noch drehen müssen. Klar ist, dass dieses Spiel uns Urvertrauen gibt. Wir wollen noch mehr, dass die Spieler die Lust am Gewinnen haben. Wir müssen immer wieder am Maximum arbeiten, das nehmen wir mit. Wir haben da Bock drauf."

... über den zuletzt kritisierten Cunha (vor dem Spiel): "Matheus Cunha ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, ich habe eine gute Verbindung zu ihm. Ich tausche mich mit ihm immer wieder aus. Ich versuche, ihn auch in der Persönlichkeitsentwicklung weiterzubringen. Er hat bei uns einen extrem steilen Anstieg gehabt, ihm wird viel Respekt entgegengebracht. Nach dem Freiburg-Spiel haben wir viel miteinander gesprochen, auch vor der Mannschaft. Von Spielern, die mehr können, verlangen wir auch viel."

Alexander Schwolow (Torhüter Hertha BSC): "Wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Wir konnten uns in der zweiten Halbzeit deutlich steigern. Das war für uns ganz wichtig. Es sind Kleinigkeiten, die ein Spiel zum Kippen bringen können. Ich freue mich, dass ich der Mannschaft durch meine Parade gegen Mark Uth helfen konnte."

Vladimir Darida (Hertha BSC) ... über Mitspieler Cunha: "Er ist noch jung und muss viel lernen. Er ist für uns ein sehr wichtiger Spieler und hilft uns immer."

Christian Gross (Trainer FC Schalke 04) ... zum Spiel: "Die ersten 30 Minuten waren okay, das zweite Gegentor hat uns ein bisschen das Genick gebrochen. Das war ein verdienter Sieg für Hertha. Wir müssen schauen, dass wir vor dem Tor effizienter werden. Wir müssen jetzt hart arbeiten, dass wir alle Spieler fit bekommen. Die Spieler sollen mit erhobenen Köpfen aus dieser Partie gehen."

... zu weiteren Transfers: "Auf den Außenpositionen brauchen wir druckvolle Spieler, die torgefährlich sind. Jochen Schneider versucht dahingehend das Unmögliche, weil finanziell einfach Engpässe da sind. Ich hoffe, wir können noch einen Spieler verpflichten, der schon Persönlichkeit hat und nicht noch ausgebildet werden muss."

... zu seiner Trainer-Tätigkeit auf Schalke (vor dem Spiel): "Ich habe noch die Energie und fühle mich fit. Ich will noch etwas bewegen. Die Anfrage kam überraschend für mich. Schalke ist eine Riesenherausforderung, deshalb habe ich das Angebot angenommen. Ich habe die Bundesliga natürlich ständig im Visier, habe Spiele angeschaut, mich informiert, habe noch Kontakte zu ehemaligen Spielern. Ich bin in der Sache hart, aber ich weiß, was es braucht im Abstiegskampf. Ich muss zusprechen, unterstützen, begleiten und in erster Linie auch loben. Jeder, der so eine Serie hinter sich hat, ist ein bisschen am Boden. Ich glaube an die Qualität der Spieler und appelliere an den Ehrgeiz von jedem Einzelnen."

Mark Uth (FC Schalke 04) ... zum Spiel: "Wenn wir so spielen, wie in der zweiten Halbzeit, sind wir nicht wettbewerbsfähig. Die erste Halbzeit war okay, aber ein Spiel geht 90 Minuten. Ich kann in der ersten Hälfte das 1:0 machen, das nehme ich auf meine Kappe. Aber ansonsten ist es zu einfach, gegen uns Tore zu schießen. Sicherlich hatten wir in ein paar Situationen auch Pech. Ich weiß selber nicht so genau, was wir machen müssen."

... zur Verpflichtung von Sead Kolasinac und weiteren Transfers: "Ich freue mich jetzt auf Sead Kolasinac, der den Verein sehr gut kennt und uns hoffentlich weiterhelfen kann. Die Verantwortlichen müssen auf dem Transfermarkt noch tätig werden. Wir brauchen unbedingt Spieler, die uns sofort weiterhelfen können."

... zum neuen Trainer: "Der Trainer hatte drei, vier Trainingseinheiten, um sein Konzept umzusetzen. Er versucht, uns ein gutes Gefühl zu vermitteln, dass wir gewinnen können. Die Mannschaft braucht eine Menge Autorität, deshalb wurde der Trainer geholt.

Alessandro Schöpf (FC Schalke 04) ... zum Spiel: "Wir sind ordentlich ins Spiel gekommen, haben aber unsere Möglichkeiten in der ersten Halbzeit nicht genutzt. Es ist mir ein Rätsel, dass der Gegner das erste Tor so ohne Gegenwehr erzielen konnte. Wenn wir in Rückstand sind, gehen bei uns viel zu schnell die Köpfe runter. Das ist natürlich auch der aktuellen Situation geschuldet.

... zum neuen Trainer und zu Sead Kolasinac: "Der Trainer versucht, positive Energie und Stimmung reinzubringen. Jetzt geht es nur um die Basics, dass man die einfachen Dinge richtig macht. Der Teamgeist ist da. Uns fehlt die Qualität, die Energie, die Spielfreude. Sead Kolasinac bringt viel Qualität mit, und ich hoffe, er bringt wieder frischen Schwung."

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ein absolut verdienter Sieg. Wir hatten tolle Ballstafetten dabei, haben richtig gut verteidigt, die Balance hat gut funktioniert. Die Art und Weise hat mir imponiert. Wenn wir so spielen wie heute, sind wir in der Lage, einigen Mannschaften wehzutun. Wir sollten die Kirche nichtsdestotrotz im Dorf lassen."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir haben verdient verloren. Frankfurt war viel besser, wir waren schlecht. Wir sind das ganze Spiel hinterhergelaufen. Kein Spieler hat das Niveau erreicht. Das darf nicht passieren. Nächste Woche werden wir das besser machen."

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 0:1

Uwe Neuhaus (Trainer Arminia Bielefeld): "Zu Beginn des Spiels hat man einen krassen Unterschied gesehen. Wir sind gar nicht reingekommen. Gladbach hätte das Spiel da schon für sich auf den Weg bringen können, da hätte sich über ein 0:2 keiner beschweren dürfen."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben in der Pause keine Szene gezeigt, weil wir nix zeigen mussten. Wir haben sehr gut gespielt, waren sehr dominant. Wir haben an den Glauben appelliert. Breel Embolo hat das mit seinen Stärken bei seinem Tor exzellent umgesetzt."

1. FC Köln - FC Augsburg 0:1

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben ein ausgeglichenes Spiel gesehen, am Ende hätten beide auch mit einem Unentschieden zufrieden sein können. Wenn wir das 1:0 erzielen bin ich sicher, dass wir gewinnen, es war heute einfach so ein Spiel. Und wir hatten ja die nötigen Chancen dazu, deshalb will ich mit meiner Mannschaft nicht zu hart ins Gericht gehen. Wir analysieren das, und dann geht es weiter."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Wir wussten, dass es ein Spiel auf Augenhöhe wird und sind sehr glücklich über den Sieg. Gerade in der ersten Halbzeit haben die Teams sich gegenseitig neutralisiert. Wir mussten defensiv vor allem bei Standards aufpassen und offensiv geduldig sein. Das ist gelungen, der Sieg geht in Ordnung."

Werder Bremen - Union Berlin 0:2

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Es war ein hochverdienter Sieg für Union Berlin. Wir haben in allen Belangen schlecht gespielt. So kann man kein Bundesliga-Spiel gewinnen."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Ich bin zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Sie war immer wach, konzentriert und bis zum Schluss voll bei der Sache. Wir freuen uns, dass es so gut läuft, aber wir werden nicht übermütig."

TSG Hoffenheim - SC Freiburg 1:3

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Das ist ernüchternd. Den Start ins neue Jahr hatten wir uns anders vorgestellt. Da brauchen wir nicht drumherum zu reden. Die erste Halbzeit war ein Horrorfilm."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es gab nur einen Weg, um hier zu bestehen. Und das war völlig selbstlos alles abzuarbeiten. Auch die Einwechselspieler haben es sehr gut gemacht. So konnten wir gewinnen."