BVB-Star tippt deutlichen Sieg gegen Werder Bremen

IMAGO/Revierfoto

Karim Adeyemi trifft mit dem BVB auf Werder Bremen

Neuzugang Karim Adeyemi glaubt an einen deutlichen Sieg von Borussia Dortmund gegen Werder Bremen am kommenden Bundesliga-Spieltag. Der FC Schalke 04 sowie Eintracht Frankfurt bleiben ihm zufolge weiter sieglos.

Im Tippspiel bei "transfermarkt.de" setzte der BVB-Angreifer ganz unbescheiden auf einen 3:0-Erfolg seines Teams gegen die Hanseaten am Samstag (15:30 Uhr). Es wäre der dritte dreifache Punktgewinn für die Borussia in der laufenden Saison, nachdem es schon zwei Siege gegen Bayer Leverkusen (1:0) und beim SC Freiburg (3:1) gab.

Laut Adeyemi wird allerdings auch Titel-Rivale FC Bayern seine weiße Weste am 3. Spieltag im Oberhaus wahren.

Der 20-Jährige traut dem deutschen Rekordmeister am Sonntag (17:30 Uhr) einen 4:1-Sieg beim VfL Bochum zu - also genau dort, wo es in der vergangenen Saison noch eine sensationelle 2:4-Pleite für die Münchner und ihren Trainer Julian Nagelsmann setzte.

FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt weiter sieglos?

Auch im dritten Anlauf sieglos wird laut Adeyemi der BVB-Erzrivale FC Schalke 04 bleiben. Für die Königsblauen tippt der deutsche Nationalspieler eine 0:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg. Für Schalke steht in der laufenden Spielzeit bislang ein 1:3 beim 1. FC Köln sowie ein 2:2 gegen Borussia Mönchengladbach zu Buche.

Adeyemi glaubt zudem an Siege für Gladbach (2:0 gegen Hertha BSC), Bayer Leverkusen (3:1 gegen 1899 Hoffenheim), den SC Freiburg (2:1 beim VfB Stuttgart), Mainz 05 (3:2 beim FC Augsburg) sowie RB Leipzig (2:0 bei Union Berlin). Eintracht Frankfurt und Köln trennen sich dem BVB-Profi zufolge unentschieden 2:2.

Bitter: Auch der Europa-League-Sieger bliebe mit diesem Ergebnis 2022/2023 weiter sieglos.

BVB hat gegen Werder Bremen "alle Jungs an Bord"

Adeyemi selbst kann dem BVB im Duell mit Werder wieder helfen, nachdem er in Freiburg mit einer Zehenverletzung ausgefallen war.

"Wir gehen davon aus, dass wir zum ersten Mal alle Jungs wirklich an Bord haben", sagte Trainer Edin Terzic am Donnerstag auf der Dortmunder Pressekonferenz.

Damit würde der Borussia nur noch Sébastien Haller fehlen, der sich wegen seiner Hodenkrebs-Erkrankung derzeit einer Chemotherapie unterzieht.