Boateng doch vor Bayern-Rückkehr? Tuchel äußert sich

IMAGO

Jérôme Boateng (r.) bestritt im Oktober einige Probetrainings unter Thomas Tuchel

Vor dem Bundesliga-Klassiker bei Borussia Dortmund am Samstagabend (Anstoß 18:30 Uhr) pfeift der FC Bayern personell vor allem in seiner Hintermannschaft aus dem letzten Loch.

Am Freitag kommentierte Thomas Tuchel daher die zuletzt aufgekommenen Spekulationen, den derzeit vereinslosen Jérôme Boateng zurückzuholen. Auch zum verliehenen Außenverteidiger Josip Stanisic äußerte sich der Bayern-Cheftrainer.

Schon im Oktober bestritt der langjährige FCB-Verteidiger und Ex-Nationalspieler Jérôme Boateng mehrere Trainingseinheiten an der Säbener Straße, um seine Wettkampffähigkeit zu überprüfen.

Letztlich sah der FC Bayern bis dato aber von einer Verpflichtung des Verteidigers ab - auch aufgrund einer von Strafprozessen belasteten Vergangenheit, wie Ehrenpräsident Uli Hoeneß im Oktober erklärte.

Auch einige Wochen später, da nun die Personaldecke in der Münchner Hintermannschaft noch einmal dünner geworden ist, spielt der 35-Jährige aktuell offensichtlich noch keine Rolle in den Planungen der Klub-Verantwortlichen.

Das zumindest bestätigte Cheftrainer Thomas Tuchel am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem BVB-Spiel.

"Im Moment nicht. Im Moment gibt's keine Überlegungen, daran etwas zu ändern", meinte Tuchel auf die Frage, ob Boateng derzeit wieder ein Thema beim deutschen Rekordmeister sei.

Spekulationen über Stanisic-Rückkehr zum FC Bayern

Mit den verletzten Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Tarek Buchmann, Noussair Mazraoui, Leon Goretzka und dem gesperrten Joshua Kimmich fallen gleich sechs Bayern-Stars aus oder sind zumindest noch fraglich, die auf der Innenverteidiger-Position zum Einsatz hätten kommen können. Bei Tuchel ist somit ausgerechnet zum Schlagerspiel in Dortmund wieder Kreativität gefragt.

"Wir pflegen jetzt Upamecano ganz schnell zurück auf den Platz, und hoffen dass das so bleibt. Der Verlust von Matta (de Ligt, Anm. d. Red.) ist natürlich sehr bitter, weil das auch so früh im Spiel war und auch in einer Situation war, die eigentlich gar nicht unmittelbar für Torgefahr gesorgt hat. Das ist natürlich extrem bitter für uns, dass ausgerechnet er jetzt nach seinen Verletzungsphasen wieder am gleichen Knie verletzt und wieder wochenlang ausfällt. Aber im Moment gibt es keine Überlegungen zu anderen Personalien", führte Tuchel über die großen Verletzungssorgen in der Hintermannschaft weiter aus.

Neben Jérôme Boateng wurde auch eine Rückholaktion des im Sommer an Bayer Leverkusen verliehenen Defensiv-Allrounders Josip Stanisic immer wieder ins Feld geführt.

Auch zu diesen Überlegungen gab Tuchel am Freitag offene Einblicke: "Die Überlegungen jetzt drehen sich eigentlich immer ums nächste Spiel, um da Lösungen zu finden. Winter ist Winter, dafür haben wir noch eine ganze Weile Zeit. Jetzt geht es ausschließlich darum, alle drei Tage Lösungen zu finden, dass wir wettbewerbsfähig sind auf dem Niveau, das wir uns vorstellen. Auch in der personellen Situation, wie sie jetzt ist."

Stanisic könnte frühestens im Transferfenster im Januar zu seinem Heimatverein zurückkehren.