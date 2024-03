VfB-Ass Führich "gehört in die Überlegungen" des DFB

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Chris Führich hat mit dem VfB Stuttgart die Champions League im Visier - und die Heim-EM im Kopf

Chris Führich spielt mit dem VfB Stuttgart eine überragende Saison. Im Ländle macht man keinen Hehl daraus, dass man den Angreifer für die anstehenden EM-Härtetests der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Kader sieht.

"Er hat nachgewiesen, dass er auf jeden Fall in die Überlegungen gehört", kommentierte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß den Auftritt Führichs beim 2:0-Sieg der Schwaben am Freitag bei Union Berlin und sagte mit Blick auf die Kaderbekanntgabe von Bundestrainer Julian Nagelsmann am 14. März für die EM-Gradmesser gegen Frankreich und Holland: "Ich glaube, er hat seine Chancen noch mal erhöht."

Nagelsmann hatte Führich schon für die USA-Reise der Nationalmannschaft im vergangenen Oktober in den A-Kader berufen. Beim 3:1-Sieg gegen die USA gab der Stuttgarter sein Debüt, wurde in der 81. Minute eingewechselt.

Gegen Union hatte Führich schon sein siebtes Saisontor erzielt, hinzu kommen ebenso viele Assists. Auch andere Statistiken sprechen für den 26-Jährigen. Eine Passquote von fast 86 Prozent, ein Top-Speed von 34,45 km/h und 1399 Ballkontakte - alles persönliche Bestwerte für den Offensivmann.

"Chris spielt eine gute Saison, sorgt immer wieder für Tore und Vorlagen, er kreiert Situationen und zieht Spieler auf sich", lobt Hoeneß seinen Angreifer. Führich spiele sehr konstant und schaffe es, "sein Potenzial, das wir alle vorher schon kannten, konstant abzurufen. Das ist super für ihn und super für uns." Der Stürmer müsse diese Form nun aber auch bis zum Saisonende halten, mahnte Hoeneß.

Nationalmannschaft: Matthäus hofft auf frischen Wind

Neben Führich hoffen beim VfB auch Waldemar Anton, Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt oder Josha Vagnoman auf einen Anruf von Nagelsmann. RTL-Experte Lothar Matthäus erwartet, dass der Bundestrainer bei den Spielen in Frankreich am 23. März und gegen Holland am 26. März in Düsseldorf (live bei RTL und auf RTL+) auf neue Gesichter setzen wird.

"Wenn er nach Leistung geht, dann werden einige Spieler, die in den letzten Spielen dabei waren, nicht dabei sein und einige Neue aufrücken", sagte Matthäus im Interview mit RTL/ntv und sport.de. Der Rekordnationalspieler hat dabei vor allem Anton im Sinn, "der eine Riesensaison spielt und als Kapitän auch vorangeht, der in jeden Zweikampf reingeht - solche Spieler brauchen wir bei der Europameisterschaft."