FC Bayern lässt Fans blechen, BVB kassiert moderat

Beim FC Bayern müssen hungrige und durstige Fans tief in die Tasche greifen

Ein Stadion-Besuch kann richtig teuer werden. Das fängt bei den Eintrittskarten an und hört bei der Verpflegung in den Arenen auf. Denn die Wurst- und Bier-Preise unterscheiden sich bei FC Bayern, BVB und Co. deutlich, wie eine Untersuchung nun gezeigt hat. Insbesondere in München müssen Fans tief in die Taschen greifen, aber auch bei den Aufsteigern ist es nicht automatisch günstig.

In der letzten Saison haben fast zwölf Millionen Menschen die Spiele der Fußball-Bundesliga besucht, im Schnitt waren es fast 39.000 Zuschauer pro Spiel. Dass diese auch Hunger und Durst mitbringen, liegt auf der Hand.

Doch wie viel müssen die Fans in den 18 Stadien der Liga berappen? Wie "Transfermarkt.de" ermittelt hat, fallen die Preise für die Klassiker - Wurst und Bier - ganz unterschiedlich aus.

Das günstigste Bier gibt es mit 4,70 Euro für einen halben Liter im Frankfurter Deutsche Bank Park. Am meisten zahlen Zuschauer für die gleiche Menge in der Allianz Arena des FC Bayern: 5,50 Euro sind fällig für 0,5 Liter.

Auch bei den Wurstpreisen sind die Münchner an der unrühmlichen Spitze des Preis-Rankings. Fünf Euro werden fällig, so viel wie nirgendwo anders.

Auch die Aufsteiger, der FC St. Pauli und Holstein Kiel, sind keinesfalls günstig. In Hamburg kostet das Bier 5,20 Euro, die Wurst einen Euro weniger, noch höher im Norden werden fünf Euro für den halben Liter und vier Euro für die Wurst gefordert.

Besonders billig kann man derweil bei Borussia Dortmund essen. Nur 3,50 Euro kostet die Wurst im Brötchen. Auch das Bier ist vergleichsweise günstig beim BVB. Mit 4,90 Euro für den halben Liter liegen die Borussen mit Meister Bayer Leverkusen und dem FC Augsburg auf dem vorletzten Platz.

Alle weiteren Bier- und Wurst-Preise der 18 Bundesligisten findest du hier:

Wir möchten zudem von dir wissen: Wie nutzt du das gastronomische Angebot in den Stadien der Fußball-Bundesliga? Gönnst du dir Bier und Wurst? Bleibt es beim Getränk? Nutzt du Alternativen? Oder verzichtest du aus Kostengründen ganz? Stimme jetzt ab:

RB Leipzig und BVB überzeugen bei veganen Alternativen

In vielen Arenen hat sich das Alternativ-Angebot in den letzten Jahren drastisch verbessert. Fans haben - neben der klassischen Bratwurst - nicht mehr nur Pommes zur Auswahl, sondern können sich auch über andere vegetarische oder gar vegane Alternativen freuen.

Das vegan-freundlichste Stadion steht laut einem aktuellen Ranking der Tierschutzorganisation PETA in Leipzig. Bei den Roten Bullen gibt es unter anderem rein pflanzliche Schnitzelbrötchen, Bratwurst, Currywurst, Hamburger, eine Nudelbox mit Salat, mexikanische Loaded Fries mit Avocado-Dip, einen gemischten Falafel-Teller und gelbe Linsensuppe.

Auch der BVB hat im Signal-Iduna Park ein großes veganes Angebot. Rein pflanzliche Frikadellen, Asia-Nudeln mit Gemüse, Falafelburger, Chili sin Carne, Cevapcici-Taschen, Erbseneintopf, Bratwurst, Currywurst und Ofenkartoffeln mit Röstzwiebeln stehen auf der Karte für Veganer. Damit befinden sich die Dortmunder und Leipziger deutlich vor der Konkurrenz.

Das schlechteste Angebot bietet laut PETA der VfL Bochum, wo es "nur" vegane Bratwurst oder Brezeln als Alternative gibt.