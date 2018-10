Stimmen: "Das ist das Sahnehäubchen"

Eintracht-Coach Hütter freut sich über den dritten Sieg in der englischen Woche

Die Bundesliga ist wieder spannend: Bremen und Hertha schielen Richtung Tabellenspitze. Doch der 4:3-Sieg von Tabellenführer Borussia Dortmund gegen den FC Augsburg überragte am Samstagnachmittag alles. BVB-Trainer Lucien Favre konnte sich mit Lob für die Torschützen Mario Götze und Paco Alcácer nicht zurückhalten.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:2

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir hatten genügend Chancen, um den Gegner in der ersten Halbzeit zumindest anzuknocken. Dann machen wir quasi ein Eigentor. Wir hatten uns in der Pause viel vorgenommen. Der Anschlusstreffer kam aber zu spät. Wir haben viel Qualität, aber es gehört auch dazu, Tore zu schießen, wenn man überlegen ist. Gerade macht es wenig Spaß."

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Wir haben eine tolle Woche hinter uns mit drei Siegen. Hier in Hoffenheim zu gewinnen, ist aber das Sahnehäubchen. Hoffenheim war sicherlich die spielerisch bessere Mannschaft. Das Tor von Ante Rebic hat den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Hoffenheim ist eine interessante und gute Mannschaft, deshalb ein großes Kompliment an meine Mannschaft."

SC Freiburg - Bayer Leverkusen 0:0

Christian Streich (Trainer SC Freiburg):

... zum Spiel: "Man muss die Kirche im Dorf lassen. Wir hatten im Spielaufbau Probleme, auch weil es Leverkusen gut gemacht hat. Wir hatten Pech bei einem Pfostenschuss. Ich kann mich nicht an große Leverkusener Chancen erinnern."

... zu den Verletzen: "Wir hatten jetzt ein bisschen Pech. Aber wir betreiben auch einen enormen Aufwand. Bei uns muss alles stimmen, auch gegen den Ball, damit wir eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Es ist jetzt schade mit dem Flo Niederlechner, da müssen wir abwarten."

Mike Frantz (SC Freiburg): "Es kam eigentlich genau so, wie wir uns das erhofft hatten. Dass wir am Anfang sehr viele Meter machen müssen und dann haben wir gewusst, je länger das Spiel geht, umso mehr Möglichkeiten werden wir bekommen. Bitter, dass der Pfostenschuss nicht reingegangen ist. Wir wollten den Sieg, das hat aber natürlich enorm viel Kraft gekostet."

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Hier ist es unheimlich schwer zu spielen. Hier einen Punkt mitzunehmen, ist eigentlich immer ein Erfolg. Natürlich wollten wir drei mitnehmen. Aber es war unheimlich schwer, das Abwehrbollwerk zu überwinden. Freiburg hat es sehr gut verteidigt, das haben andere Mannschaften auch schon zu spüren bekommen. Aber es war eine sehr engagierte Leistung von uns, alle haben Gas gegeben. Jetzt müssen wir durchatmen in der Länderspielpause, wir hatten viele Spiele zuletzt."

Sven Bender (Bayer 04 Leverkusen):

... zum Spiel: "Wir reden immer nur von Qualität. Natürlich, wenn es normal läuft, müssen wir das Spiel gewinnen. Aber momentan ist es eine schwierige Situation für uns. Wir tun uns einfach schwer, unser Spiel durchzuziehen und Punkte zu sammeln. Das Positive ist, dass mal wieder die Null stand."

... zur Tabellensituation: "Nach einem schlechten Saisonstart haben wir versucht, die Situation zu korrigieren. Aber wir haben eben auch zweimal verloren und so kommst du nicht richtig von der Stelle. Natürlich müssen wir hier punkten, das ist auch unser Anspruch. Die Basics haben noch nicht immer gestimmt."

Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen):

... zum Spiel: "Es ist immer ein extrem ekliges Spiel, sie halten dagegen mit allem, was sie haben. Ich fand trotzdem, dass wir das Spiel im Griff hatten. Wir wollten zu Null spielen, das war unser Ziel. Wir hatten natürlich nicht so viele Torchancen, aber ich glaube, es werden auch noch andere Mannschaften hier Punkte lassen."

... zur Tabellensituation: "Unser Saisonstart war schlecht. Das ist uns klar. Aber seit der Länderspielpause haben wir vier Siege geholt. Das sehen viele Leute vielleicht nicht. Deswegen bleibe ich positiv. Wir sind trotzdem auf dem aufsteigenden Ast."

Rudi Völler (Geschäftsführer Sport Bayer 04 Leverkusen):

... zum Spiel: "Grundsätzlich hätten wir gerne gewonnen hier. Sie standen sehr tief. Aber ich glaube, die Freiburger waren sehr zufrieden mit dem Unentschieden."

... zur Leistung: "Die Freiburger haben so gespielt, dass wir nicht glänzen konnten. In der Endphase waren wir dann ein bisschen müde. Aber wir haben Moral gezeigt. Jetzt kommt die Pause und einige verletzte Spieler kommen zurück, die sehr wichtig sind. Wir werden die nötigen Punkte schon noch holen."

... zu Heiko Herrlich: "Natürlich sind wir in der Bundesliga mit den gezeigten Leistungen und den Punkten nicht zufrieden, aber man darf auch nicht vergessen, in den letzten sechs Pflichtspielen haben wir viermal gewonnen. Wir sind natürlich nicht zufrieden mit der Punkteausbeute in der Bundesliga, aber wir haben absolut Moral und die Qualität, wieder zu punkten. Heute haben wir einen klitzekleinen Anfang gemacht."

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 0:3

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München) ...

... auf die Frage, ob er noch die Rückendeckung vom Verein hinter sich hat: "Davon gehe ich aus. Ich habe ja die Zustimmung bei den ersten sieben Spielen gehabt, jetzt nach den vier Spielen gehe ich auch davon aus, aber ich bin nicht derjenige, der letzten Endes diese Frage beantworten kann."

... zur Situation nach vier Spielen ohne Sieg: "Jetzt werden wir das erstmal aufarbeiten. Leider sind ab morgen schon wieder alle weg. Das heißt, wir haben nicht genügend Spieler, um das alles durch Training aufzuarbeiten. Wir müssen hoffen, dass diejenigen, die bei der Nationalmannschaft sind, einfach mal einen freien Kopf bekommen, mal auf andere Gedanken kommen. Das kann auch helfen. Wenn wir dann wieder alle zusammen sind, müssen wir zusehen, dass wir wieder so auftreten, wie wir uns das alle vorstellen."

... zum Spiel: "Wir haben heute zehn Minuten ordentlich angefangen und dann bringt uns wieder ein Tor aus dem Rhythmus beziehungsweise auch das zweite Tor. Wir machen im Moment zu viele, also wirklich zu viele individuelle Fehler, die bestraft werden. Was dann eine gewisse Verunsicherung in die Mannschaft bringt. Das ist so im Sport. Mal hat man gute Zeiten, mal hat man schlechte. Wenn man eben keine erfolgreichen Spiele hat, fängt man eher an nachzudenken, dann wird man verunsichert. So ergibt das eine das andere. Unterm Strich kommt dann dieses Ergebnis raus. Letzten Endes: Drei Schüsse, drei Gegentreffer."

... zur Hoeneß-Aussage, der Trainer müsse den Kopf hinhalten (vor dem Spiel): "Wir haben telefoniert. Das war eine Feststellung. Das war keine Kritik. Klar, wenn Uli Hoeneß etwas sagt, wird es potenziert in den Medien. Nur, wir haben ja auch rotiert, als wir sieben Spiele gewonnen haben. Das ist mir einfach zu banal, zu einfach. Letztendlich haben wir 20 tolle Spieler und sie werden lachen, die anderen Vereine wechseln auch durch, nur da interessiert es keinen."

Dieter Hecking (Trainer Borssia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Es war eine sehr, sehr gute geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben wahnsinnig gut verteidigt. Wir haben keine großen Chancen zugelassen. Das haben wir richtig gut gemacht. Dann wollten wir natürlich in unserem Umschaltspiel die Bayern erwischen, wenn die Räume gegeben sind. Das ist natürlich wunderbar aufgegangen, wenn du dann aus den ersten beiden Angriffen deine beiden Tore machst zum 2:0. Das spielt uns natürlich in die Karten."

... auf die Frage, wann er beschlossen habe, Torschütze Alassane Pléa auf der linken Seite spielen zu lassen: "Im Laufe der Woche. Ich habe mich nochmal hingesetzt und überlegt, was könnte wichtig sein. Ich wollte Überzahl im Mittelfeld haben, da ist Lars Stindl natürlich prädestiniert für. Ich wollte aber auch Thorgan Hazard und Plea in der vordersten Linie haben. Mit Plea haben wir da auch noch einen sehr ballsicheren Spieler. In München brauchen wir natürlich möglichst viel Ballbesitz, so viel hatten wir trotzdem nicht. Das ist nicht ganz aufgegangen, aber bei den beiden Toren ist es natürlich wunderbar aufgegangen."

Lars Stindl (Kapitän und Torschütze Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Sieg gegen die Bayern: "Es ist eine schöne Momentaufnahme jetzt vor der Länderspielpause, aber wir wissen das alles schon insgesamt richtig einzuschätzen."

... zum Spiel und seinem Tor: "Wir wollten im Mittelfeld Überzahl schaffen, dass ich vorne die Bälle festmache. Damit wir auch ein bisschen Ballbesitz haben. Das ist sehr wichtig hier in München. Darüber hinaus haben wir auch gute Konter gesetzt. Wir haben uns vorgenommen, vorne zuzustellen. Jonas klaut den Ball und dann habe ich natürlich Glück, dass er rein geht.

... zu seinem Comeback nach der Verletzung: "Der Trainer hat mich unter der Woche zur Seite genommen und gesagt, dass er sich vorstellen kann, dass ich Samstag von Beginn an auflaufe. Endgültig wusste ich es dann heute vormittag. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ich endlich wieder ran durfte. Viele Leute waren mir da behilflich in den letzten Monaten und Wochen, haben mich da unterstützt auf dem schweren Weg wieder zurückzukommen. Das hat sich natürlich gelohnt heute. So ein Spiel als Mannschaft hinzulegen in München.

Borussia Dortmund - FC Augsburg 4:3

Paco Alcácer (Dreifachtorschütze Borussia Dortmund) ...

... auf die Frage, ob es das beste Spiel seiner Karriere war: "Das kann gut sein. Klar, als Stürmer sind Tore nunmal wichtig, aber der Mannschaftserfolg steht über allem. Ich konnte heute eben mit meinen Toren helfen. Ich will jetzt schnell nach Hause. Wir waren viel unterwegs. Ich möchte meine Tochter sehen und dann geht es morgen zur Seleccion."

... zu einem möglichen Verbleib in Dortmund: "Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund. Ich kann mir auch vorstellen, über das Jahr hinaus bei Borussia Dortmund zu bleiben. Tore sind mir wichtig, aber wichtiger ist die Freude innerhalb der Mannschaft."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund)...

... zum Spiel: "Das war nicht unser bestes Spiel. Es war aber fantastisch für die Zuschauer und für uns. Wir haben es immer weiter probiert. Es war sehr schwer, ein paar Lücken zu finden. Augsburg ist brandgefährlich."

... zum Torschützen Mario Götze: "Er war immer sehr positiv, hat gut trainiert mit einer fantastischen Mentalität."

... zum dreifachen Torschützen Paco Alcácer: "Ich habe vor dem Spiel mit ihm gesprochen. Ich weiß, was er kann. Paco hat seit drei Jahren nicht über die vollen 90 Minuten gegangen. Er spürt Fußball, ist sehr geschickt."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) ...

... zu Paco Alcácer: "Unfassbar. Defensiv war das heute eher mau - zu Hause drei Gegentore. Paco zum Schluss war sensationell. Ich erinnere mich an den ersten Tag, als er gekommen ist. Da hat er schon einige Freistoßtore gemacht. Wir haben alle gehofft, dass er den reinmacht. Und er macht ihn rein. Sensationell. Er kommt rein für 30,35 Minuten und macht drei Tore. Was willst du da sagen? Besser geht's nicht."

... zum Spiel: "Ich gehe jetzt ehrlich gesagt gleich erstmal in die Eistonne, weil die letzten Wochen echt anstrengend waren. Da waren vier, fünf Spieler dabei, die in den letzten Wochen immer gespielt haben. Augsburg hat es heute wie in München gemacht. Eins gegen eins über das ganze Feld. Sie laufen dir immer hinterher. Auf Dauer ist das echt nervig. Heute ist es mir sowas von Wurscht wie der Sieg zustande gekommen ist. Die drei Punkte kann uns keiner mehr nehmen. Es war ein echt guter Start bis jetzt."

... auf die Frage, ob das Tor von Mario Götze seinem Freund gut tun wird: "Ich hoffe es, sensationell. Das Tor macht er überragend. Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment für die Leistung machen. Wir haben uns nicht versteckt. Umso bitterer ist es, dass Dortmund zwei, drei Unachtsamkeiten von uns ausnutzt. Leider zählen nur die Punkte. Das tut weh. Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren."

Alfred Finnbogason (Torschütze FC Augsburg): "Natürlich haben wir super gespielt, Dortmund auch. Heute waren die Zuschauer die Gewinner. Wir schlafen einfach beim zweiten Tor von ihnen. Das ist ein einfacher Freistoß. Das ist so teuer gegen so eine Mannschaft, wo wir fast 90 Minuten super, super spielen."

Hannover 96 - VfB Stuttgart 3:1

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir genießen den Moment, aber wissen auch, dass das nur ein erster Schritt war. Jetzt ist der Tabellenanblick schon ein bisschen schöner. Die zwei Tore von Bobby Wood freuen mich natürlich für ihn, das ist eine sehr gute Geschichte für ihn."

Tayfun Korkut (Trainer VfB Stuttgart): "Das war für uns ein deutlicher Rückschritt, das kann man nicht schönreden. Unser Konzept hat nicht funktioniert, das ist auch meine Verantwortung. Nach dem Anschlusstor hatten wir eine gute Druckphase, aber die erste Halbzeit war zu schlecht."

Michael Reschke (Sportvorstand VfB Stuttgart): "Die Trainerfrage stellt sich nicht. Das ist nach sieben Spieltagen eine total enttäuschende Zwischenbilanz. Aber es ist definitiv noch genug Substanz in der Mannschaft und im Trainerteam, um einen Neustart zu schaffen. Wir werden alles daran setzen, um in dieser Konstellation wieder erfolgreich zu sein."

1. FSV Mainz 05 - Hertha BSC 0:0

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05)

... zum Spiel: "Wir haben heute ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir hatten eine gute Kontrolle über das Spiel und sehr gute Ballbesitzphasen. Bei vielen gefährlichen Angriffen hat uns ein wenig die Durchschlagskraft gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir viel investiert, sind immer mutig gewesen. Am Ende hat uns ein wenig die Ruhe gefehlt, um sogar drei Punkte einzufahren."

... zum nicht gegebenen Strafstoß in der 43. Spielminute und dem Nicht-Eingreifen des VAR: "Wenn du diese Situation nicht siehst, dann brauchst du das auch nicht. Sonst regst du dich nur darüber auf. Das ist eine glasklare Fehlentscheidung. Es muss klar sein: In Köln müssen sie eingreifen."

Stefan Bell (Kapitän 1. FSV Mainz 05): "Wir machen viel richtig, wir stehen gut, wir kriegen wenig Gegentore. Wir haben einen guten Ballbesitz. Wir haben heute auch viele Chancen gehabt und müssen einfach nur die Tore machen. Ein bisschen etwas fehlt, aber trotzdem sind wir sehr solide in der Liga. Wir haben viele Punkte, stehen im Tabellenmittelfeld und das ist absolut in Ordnung für uns."

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "In der zweiten Halbzeit hatten wir uns eigentlich etwas anderes vorgenommen. Nach 60 Minuten wollten wir Kontern und die Räume ausnutzen, aber wir haben defensiv keine dynamischen Ballgewinne geschafft. Nach dem Sieg gegen Bayern waren wir sehr glücklich. Aber es war nicht einfach, das aus den Köpfen zu bekommen. So sind wir zum Schluss damit zufrieden, einen Punkt mitnehmen zu können."

Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 0:2

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Meine Mannschaft hat auch heute wieder ein gutes Heimspiel gezeigt. Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem wir vor der Pause die bessere Mannschaft waren. Wir müssen aber mal eine unserer guten Chancen nutzen. Wenn man die Möglichkeiten nicht nutzt, ist es schwer, Spiele zu gewinnen."

Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf): "Es ist das Gleiche wie in den letzten Wochen. Wir haben unsere Hundertprozentigen, die wir nicht nutzen. Dann braucht man sich nicht wundern, wenn der Gegner eiskalt zuschlägt und man mit leeren Händen nach Hause geht."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir sind überglücklich über die wichtigen drei Punkte. Es war kein einfaches Spiel, so wie wir es erwartet haben. Vor der Pause haben wir nicht so gut gespielt. Im zweiten Durchgang war es eine andere Musik. Das 1:0 war wichtig für die Brust, für den Kopf. Kompliment an meine Mannschaft, die es insgesamt gut gemacht hat."

Daniel Caligiuri (FC Schalke 04): "Das war ein Derby. Wir hatten eine lange Woche in Moskau, sind Donnerstag erst wieder zurückgekommen aus Russland. Wir hatten wenig Zeit, um zu regenerieren. Die Düsseldorfer waren sehr, sehr stark. Erste Halbzeit hatten wir ein bisschen Probleme. Nach der zweiten Halbzeit geht der Sieg völlig in Ordnung."

Guido Burgstaller (Torschütze FC Schalke 04): "Nach der Russland-Reise wollten wir unbedingt nachlegen. Wir wollten über den Schweinepunkt drübergehen. Das haben wir gut gemacht, vor allem Anfang zweite Halbzeit haben wir sie gut unter Druck gesetzt. Über 90 Minuten haben wir verdient gewonnen."

Werder Bremen - VfL Wolfsburg 2:0 (1:0)

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen. Wir haben zu unruhig gespielt, gerade in der zweiten Halbzeit müssen wir den Ball halten. Mit der Leistung war ich heute nicht ganz zufrieden, aber der Kader gibt es her, dass wir jemanden wie Claudio Pizarro einwechseln können, der die Ruhe bringt und organisieren kann. Aber wir können nicht in jedem Spiel Phasen haben, in denen wir das Spiel aus der Hand geben."

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Für uns ist das eine bittere Niederlage hier. Wir haben viel Aufwand betrieben, die ersten 25 Minuten haben wir top gespielt. Wir haben Werder überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Dann hat Werder die Lücken besser gefunden und wir hatten eine Phase, in der wir nicht den Zugriff bekommen haben. Wir waren mit und gegen den Ball zu passiv. Und da haben wir das Tor gekriegt. Heute hat der Ertrag für den ganzen Aufwand gefehlt."