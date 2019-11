DFB-Pokal: FC Bayern mit Heimspiel, BVB muss nach Bremen

Christof Koepsel, getty

In Dortmund wurden die Achtelfinal-Spiele im DFB-Pokal ausgelost

Im Dortmunder Fußball-Museum sind am Sonntagabend die Spiele des Achtelfinales des DFB-Pokals gezogen worden. Während der FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim Heimrecht genießt, muss der BVB zu Werder Bremen reisen.

weltfussball.de hat das Prozedere im LIVE-Blog begleitet:

+++ Das sind die Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal +++

SC Verl - Union Berlin

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf

Werder Bremen - Borussia Dortmund

1. FC Saarbrücken - Karlsruher SC

FC Schalke 04 - Hertha BSC

FC Bayern München - TSG Hoffenheim

Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig

+++ Es ist angerichtet +++

Während Turid Knaak für das Mischen und Ziehen der Lose zuständig ist, wird Bundestorwartrainer Andi Köpke die Kugeln öffnen.

+++ Los geht's! +++

Das Dortmunder Fußball-Museum ist bis auf den letzten Platz besetzt.

+++ Dürfen die unterklassigen Klubs zuhause ran? +++

Jein! Sollten der 1. FC Kaiserslautern (3. Liga) oder der 1. FC Saarbrücken sowie der SV Verl (beide Regionalliga) als Auswärtsteam gezogen werden, würde das Heimrecht getauscht werden, heißt: Die drei Klubs unterhalb der 2. Bundesliga dürfen auf jeden Fall zuhause ran! Bei allen anderen Partien spielt derjenige im eigenen Stadion, der zuerst gezogen wurde.

+++ Wann steigen die Achtelfinal-Partien? +++

Die Spiele des DFB-Pokal-Achtelfinales werden am 4./5. Februar 2020 ausgetragen.

+++ BVB und FC Bayern mit Mühe im Achtelfinale +++

Beide Top-Teams des deutschen Fußballs hatten ihre lieben Mühen in der zweiten Runde. Dortmund besiegte Gladbach dank Doppelpacker Julian Brandt. Die Bayern spielten in Bochum lange Zeit ganz schwach, ehe Serge Gnabry und Thomas Müller den Rückstand in den letzten zehn Minuten noch drehten.

+++ Vielzahl der Favoriten setzte sich durch +++

Neben dem BVB und dem FC Bayern zogen die Bundesligisten Hoffenheim, Union Berlin, Bayer Leverkusen, Schalke 04, RB Leipzig, Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC und Eintracht Frankfurt in die Runde der besten 16 Mannschaften ein.

Für echte Überraschungen sorgten die beiden Regionalligisten SC Verl und 1. FC Saarbrücken. Verl besiegte Holstein Kiel im Elfmeterschießen, Saarbrücken gewann sensationell gegen den 1. FC Köln.

+++ Losfee im Pech +++

Weil Ski-Experte Felix Neureuther erkrankt ist, springt Fußball-Nationalspielerin Turid Knaak als Losfee ein.

Die 28 Jahre alte Mittelfeldspielerin von der SGS Essen wird die Kugeln ziehen, als Ziehungsleiter ist Andreas Köpke, Bundestorwarttrainer der deutschen Nationalmannschaft, im Einsatz.