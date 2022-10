BVB muss nach Bochum - auch Bayern auswärts

via www.imago-images.de

Auf wen treffen FC Bayern, BVB, Eintracht Frankfurt und Co. im DFB-Pokal?

Die Top-Favoriten um Rekordsieger FC Bayern, Vizemeister Borussia Dortmund und Titelverteidiger RB Leipzig stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals. Auch Eintracht Frankfurt rechnet sich noch Chancen aus.

Am Sonntag ab 19:15 Uhr steigt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Auslosung der Runde der letzten 16. sport.de berichtet an dieser Stelle im LIVE-Ticker. Auf wen treffen FC Bayern, BVB und Co.?

+++ Diese Partien wurden gezogen +++

SV Sandhausen - SC Freiburg

SC Paderborn - VfB Stuttgart

Union Berlin - VfL Wolfsburg

Eintracht Frankfurt - SV Darmstadt 98

VfL Bochum - Borussia Dortmund

FSV Mainz 05 - FC Bayern

RB Leipzig - TSG Hoffenheim

1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

+++ Gleich geht's los! +++

In wenigen Minuten werden die Kugeln gezogen.

+++ FC Bayern, BVB und Co. noch im Rennen +++

Anders als in den vergangenen Jahren schaffte es kein Drittligist oder Amateurverein ins Achtelfinale des DFB-Pokals.

Dagegen sind der FC Bayern, der BVB und Titelverteidiger RB Leipzig weiterhin mit von der Partie.

Dazu gesellen sich mit dem SC Paderborn und Darmstadt 98 zwei Vereine aus der 2. Bundesliga, die mit Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach zwei Bundesligisten ausschalteten. Insgesamt sind noch elf Bundesligisten sowie fünf Zweitligisten im Lostopf.

Diese Klubs stehen im Achtelfinale des DFB-Pokals:

Bundesliga:

Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05

RB Leipzig

TSG 1899 Hoffenheim

VfL Wolfsburg

SC Freiburg

Borussia Dortmund

FC Bayern

VfB Stuttgart

Union Berlin

VfL Bochum

2.Bundesliga:

1. FC Nürnberg

SV Darmstadt

SV Sandhausen

SC Paderborn

Fortuna Düsseldorf

+++ Losfee kommt aus der Bezirksliga +++

Maria Asnaimer, Torschützenkönigin der TuS Germania Lohauserholz-Daberg, erzielte in der abgelaufenen unglaubliche 93 Tore in nur 33 Spielen und sicherte sich den Titel der treffsichersten Siebligastürmerin Deutschlands.

Als Belohnung darf sie nun zusammen mit Ziehungsleiter Oliver Bierhoff die folgenden Aufgaben für den BVB den FC Bayern und Co. ziehen.

Möglich wäre sogar das direkte Aufeinandertreffen der Schwarzgelben und des Rekordmeisters.

+++ Achtelfinale des DFB-Pokals erst im Januar und Februar+++

Auch wenn die Auslosung bereits jetzt stattfindet, werden sich Fans noch gedulden müssen, bis das Achtelfinale im DFB-Pokal über die Bühne geht. Wegen der Winter-WM in Katar startet die Runde der letzten 16 erst am 31. Januar 2023. Weitere Spieltermine sind der 1., 7. und 8. Februar.

Getrennte Lostöpfe gibt es auf Grund des Fehlens von Amateurvereinen nicht mehr. Der zuerst gezogene Verein hat Heimrecht.

Die genau Terminierung der Spiele liegt in der Hand des DFB.