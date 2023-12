Sammer fordert mehr Schutz für Kimmich

IMAGO/Jürgen Kessler

Joshua Kimmich steht beim FC Bayern unter Dauerdruck

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende zu. Ein Jahr, in dem wohl keine Woche ohne Diskussionen um die Qualitäten von Joshua Kimmich vergangen ist. Matthias Sammer springt dem Star des FC Bayern jetzt zur Seite - und fordert mehr Rückendeckung für den Nationalspieler.

Kimmich sei "einer, der immer viel kritisiert wird in Deutschland", merkte der Europameister von 1996 am Randes des Champions-League-Spiels der Bayern bei Manchester United auf "Amazon Prime" an.

Der 28-Jährige spiele momentan zwar nicht gut, kritisierte auch Sammer. "Aber eins ist klar: Sein Charakter ist so, so wichtig für eine Mannschaft. Ich würde mir wünschen, dass der Junge mehr geschützt wird, weil so viele von denen haben wir nicht."

Kimmich steht seit Monaten im medialen Kreuzfeuer. Die ohnehin dauerschwelende K-Frage hatte im Sommer durch Thomas Tuchel neues Futter bekommen, als sich der Bayern-Trainer vehement eine "Holding Six" für seine Elf wünschte und Kimmich das Profil für die Position damit absprach. Der Spieler selbst sah das freilich ganz anders.

Zuletzt wirkte Kimmich verunsichert, was Lothar Matthäus zu einer generellen Kritik am Mittelfeldmann veranlasste.

FC Bayern: Harsche Matthäus-Kritik an Kimmich

"Er hat in den letzten zwei Jahren richtig auf die Fresse bekommen - auch von uns. Weil er eben nicht die Leistung gebracht hat, die wir von ihm erwartet haben", sagte Matthäus bei "Sky 90".

Der 62-Jährige äußerte sich überrascht, wie sehr sich Bayerns Allrounder zurückgezogen hat. "Kimmich ist ja eigentlich immer jemanden gewesen, der auch nach verlorenen Spielen seine Meinung klar und deutlich vor der Kamera gesagt hat", so der Rekordnationalspieler. Das sei mittlerweile grundlegend anders: "Er versteckt sich. Nicht nur auf dem Platz ist er nicht mehr so präsent, auch nach dem Spiel ist er nicht mehr so präsent."