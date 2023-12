Besondere Ehre für Heidenheim-Coach Frank Schmidt

IMAGO/Eibner/Silas Schuelle/SID/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Silas Schuelle

Wurde vom "kicker" ausgezeichnet: Frank Schmidt

Trainer Frank Schmidt vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Heidenheim ist vom "kicker" als Persönlichkeit des Jahres 2023 ausgezeichnet worden.

Der 49 Jahre alte Fußballlehrer tritt damit die Nachfolge von Nationalstürmerin Alexandra Popp an. In der Wahl setzte sich Schmidt, der seit 2007 für die Heidenheimer verantwortlich ist, unter anderem gegen Deutschlands Fußballer des Jahres Ilkay Gündogan durch.

"Dieser Fußballlehrer hat mit dem Einzug in die Bundesliga einen sensationellen Erfolg gefeiert und darüber hinaus mit seiner Mannschaft auch im zweiten Halbjahr weiter beeindruckt und viele Zweifler überzeugt", hieß es in der Begründung des Fachmagazins.

Schmidt hatte den 1. FC Heidenheim 2007 übernommen. Er führte den Verein aus der Oberliga in die Bundesliga, in der das Team mit 20 Punkten aus 16 Spielen in seiner Debütsaison eine gute Rolle spielt.

Schmidt ist dienstältester Trainer im deutschen Profifußball.