VfB-Star mit erster Europa-Ansage

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Waldemar Anton (M.) ist Kapitän beim VfB Stuttgart

Spätestens seit dem 3:1-Auswärtssieg im Südwest-Schlager beim SC Freiburg ist der VfB Stuttgart in der Fußball-Bundesliga wieder voll in der Spur. Die Schwaben festigten damit ihren Platz in den Top Sechs, der zur Teilnahme im Europapokal reichen würde.

Der Sechste der Bundesliga-Tabelle qualifiziert sich am Saisonende für die Conference League, als Fünfter reicht es sogar für die Europa League. Die besten vier Mannschaften der Bundesliga dürfen sogar in der Champions League antreten.

Bei einem riesigen Vorsprung von derzeit zwölf Punkten auf den Tabellensiebten SC Freiburg werden die Saisonziele ganz allmählich höher gesteckt beim VfB Stuttgart. Im Winter wollten die Verantwortlichen dabei noch nichts von höheren Zielen als dem gesicherten Klassenerhalt wissen.

Jetzt wagte sich mit VfB-Kapitän Waldemar Anton der erste Starspieler der Schwaben aus der Deckung. Im Gespräch mit der "Bild" meinte der Defensivmann nach dem Auswärtssieg im Breisgau: "Die Chance ist größer geworden. Wir spielen eine super Saison, ziehen die Spiele auf unsere Seite. Diesen Weg müssen wir weitergehen. Wir wollen natürlich international spielen."

VfB Stuttgart vor vermeintlichen Pflichtaufgaben

Der 27-Jährige ließ somit keinen Zweifel daran, wo für ihn in dieser Saison die Reise hingehen soll.

Zunächst hatten die Stuttgarter den Start in das neue Kalenderjahr mächtig verpatzt, verloren im Januar mit 1:3 gegen Borussia Mönchengladbach und 0:1 beim VfL Bochum. Dann allerdings schaffte die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß schnell wieder die Trendwende und setzte sich zuletzt gegen die zwei direkten Konkurrenten RB Leipzig (5:2) und SC Freiburg (3:1) verdientermaßen durch.

In den kommenden Wochen stehen für den VfB vermeintliche Pflichtaufgaben gegen die Kellerkinder der Bundesliga an. Mit Mainz 05 (H), Darmstadt 98 (A) und dem 1. FC Köln (H) geht es nun nacheinander gegen die letzten drei Teams der aktuellen Tabelle.