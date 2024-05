BVB-Gerüchte um englischen U17-Nationalspieler

IMAGO/Jayde Chamberlain/SPP

Baylee Dipepa soll ins Visier des BVB geraten sein

Mit vielversprechenden Talenten aus England hat Borussia Dortmund in den vergangenen Jahren nicht selten sehr gute Erfahrungen gemacht. Kein Wunder also, dass der BVB einmal mehr im Poker um einen Youngster von der Insel mitmischen soll. Die Konkurrenz hat es allerdings in sich.

Manchester United, Newcastle United, West Ham United, Aston Villa, RB Leipzig und Borussia Dortmund: Diese sechs Klubs mischen laut der "Daily Mail" im Poker um Baylee Dipepa vom englischen Drittliga-Absteiger Port Vale mit.

Der 17-jährige Offensivspieler debütierte erst im Dezember 2023 in der League One, sammelte bis zum Ende der zurückliegenden Spielzeit allerdings 21 weitere Einsätze, bei denen er drei Treffer erzielen konnte und zwei weitere Tore auflegte. Eine Bilanz, die auch den BVB auf den Plan gerufen haben soll.

Die Chancen der Borussen und von RB Leipzig - dem zweiten Bundesligisten, dem Interesse nachgesagt wird - sollen allerdings nicht die besten sein. Manchester United hat im Werben um den englischen U17-Nationalspieler laut "Daily Mail" die Nase vorn. Die Red Devils gelten demnach als klarer Favorit auf eine Verpflichtung.

Zeitenwende bei Manchester United?

Die "Manchester Evening News" sehen im vermeintlichen Interesse Uniteds an Dipepa nicht weniger als einen Fingerzeig für eine Zeitenwende am Old Trafford. Unter dem neuen Eigentümer Sir Jim Ratcliffe, so urteilt die Zeitung, werde man das Augenmerk auch auf entwicklungsfähige Spieler legen, anstatt regelmäßig enorme Summen für fertige Akteure zu verpulvern.

Angesprochen auf seine rasante Entwicklung erklärte der Umworbene auf der Internetpräsenz von Port Vale im März: "In den letzten anderthalb Jahren ist es explodiert." Allerdings sei sein Aufstieg das Ergebnis "harter Arbeit, Vertrauen und einem guten Verhältnis zu den Leuten", so Dipepa. "Mit den Möglichkeiten, die ich bekommen habe, ist es deutlich besser geworden."

Worte, die nahelegen, dass Vertrauen auch ein wichtiger Faktor für Dipepas nächsten Schritt sein wird. Ein Punkt, bei dem der BVB ManUnited unter Umständen noch den Rang ablaufen kann.