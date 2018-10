BuLi-Stimmen: "Wir haben heute nicht gewackelt!"

Niko Kovac holte einen wichtigen Auswärtsdreier beim VfL Wolfsburg

Durchatmen in München! Nach der sportlichen Durststrecke in den Vorwochen und der großen Medienschelte der Klubbosse am Vortag hat der FC Bayern in der Bundesliga die Kurve bekommen und 3:1 beim VfL Wolfsburg gewonnen. Cheftrainer Kovac zeigte sich erleichtert. Die Stimmen zum Bundesliga-Samstag:

Hertha BSC - SC Freiburg 1:1

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Nach der ersten Halbzeit müssen wir deutlicher führen. In der zweite Hälfte kassieren wir mit einem abgefälschten Schuss den Ausgleich, das ist ärgerlich. Bei uns hat der letzte Pass gefehlt. Wir akzeptieren das Ergebnis."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es war ein schwieriges Spiel, in das wir uns reinarbeiten mussten. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann auch unsere Torchancen, haben aber nicht die richtigen Entscheidungen getroffen . Mit dem Punkt sind wir zufrieden."

Schalke 04 - Werder Bremen 0:2

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir sind grundsätzlich gut ins Spiel gekommen, Bremen hatte in der Anfangsphase keine Torchance. Letzten Endes ist mit dem Treffer zum 0:1 die Unsicherheit zurückgekehrt. Der Sieg für Bremen ist verdient, die Bremern sind clever, treffen die richtigen Entscheidungen. Sechs Niederlagen tun natürlich weh."

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel heute, wir haben nicht Hurra-Fußball gespielt, sondern sind eher kontrolliert aufgetreten. Die Jungs haben ein gewisses Selbstverständnis mit dem Ball entwickelt, sie trauen sich, zu spielen. Ich bin sehr dankbar, dass Frank Baumann im Sommer Spieler gefunden hat, die das umsetzen, Davy Klaassen zum Beispiel."

Guido Burgstaller (FC Schalke): "Wir haben vorne kein Ding reingemacht. Wir sind gut gestartet, aber haben dann nach dem ersten Tor der Bremer verunsichert gewirkt. Wir wollten in der zweiten Halbzeit offensiver angreifen, das ist uns gut gelungen, wir hatten einige Chancen. Aber leider war der Ball nicht drin. Und dann kam der zweite Bremer Schuss aufs Tor, der war wieder drin und dann war es vorbei."

Maximilian Eggestein (Werder Bremen): "Natürlich ist es schön, dass ich meinen ersten Doppelpack auch gegen Schalke gemacht habe. Mich freut es einfach, dass ich der Mannschaft mit meinen beiden Toren helfen konnte."

Max Kruse (Kapitän Bremen): "Wenn man 2:0 auf Schalke gewinnt und so guten Fußball spielt, wie wir es tun, beschwert man sich nicht. Der Trainer hat uns ein paar Dinge mit auf den Weg gegeben, was Schalke machen könnte. Heute war ein Spiel, wo der Stürmer kommen kann, um Überzahl im Mittelfeld zu schaffen. Und dann haben wir die Dinger auch eiskalt gemacht."

Bayer Leverkusen - Hannover 96 2:2

Heiko Herrlich (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir wollten heute gewinnen. Das ist uns nicht gelungen, deshalb sind wir auch nicht zufrieden. Uns fehlt im Moment die Leichtigkeit, das Selbstvertrauen und auch das Spielglück. Das müssen wir uns wieder erarbeiten."

Rudi Völler (Geschäftsführer Sport Bayer 04 Leverkusen) zur Position von Trainer Heiko Herrlich: "Wir werden ihm alle Möglichkeiten geben, damit er in Ruhe weiterarbeiten darf, wie in den vergangenen Wochen auch. Aber wir wollen natürlich auch zurück in die Erfolgsspur, das ist auch klar."

Lars Bender (Kapitän Leverkusen): "Wir sind nicht mit der nötigen Überzeugung ans Werk gegangen. Hut ab, dass die Jungs noch das 2:2 machen, aber das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Aber im Fußball kann es nicht immer toll laufen, jetzt ist klar, dass es eine brutal harte Saison wird."

André Breitenreiter (Trainer Hannover 96): "Wir sitzen nach einem 2:2 bei Bayer Leverkusen in der Kabine und sind enttäuscht. Obwohl wir mit dem Punkt zufrieden sind, war nach dem Spielverlauf heute mehr drin."

VfL Wolfsburg - Bayern München 1:3

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Der Bayern-Sieg war verdient, wir haben die Gegentore zu einfach hergeschenkt. In diesem Spiel hatten wir nicht den hundertprozentigen Hunger. Aber es werden auch wieder bessere Ergebnisse kommen."

Koen Casteels (Torwart VfL Wolfsburg): "Wir haben uns die Tore selbst eingeschenkt. Das ist sehr frustrierend. Der Junge macht das nicht absichtlich, aber wenn du gegen Bayern solche Tore kassierst wird es schwer. Danach haben wir versucht, gut Fußball zu spielen und haben auch das 2:1 gemacht. Viel mehr ärgere ich mich dann über das dritte Tor in Überzahl. Das darf nie passieren, dass der so frei im Sechzehner steht."

Niko Kovac (Trainer Bayern München):

... zum Spiel: "Erstmal möchte ich der Mannschaft gratulieren, es war viel Druck auf dem Spiel. Über 90 Minuten war es eine runde Leistung, gerade in Unterzahl. Das erwarte ich, dass sich jeder zerreißt und alles für den Klub gibt. Und das haben sie heute sehr gut gemacht."

... zu Doppelpacker Robert Lewandowski: "Wir wissen, wie wichtig er ist, deshalb ist es schön, dass er heute zweimal getroffen hat."

... zum Platzverweis gegen Arjen Robben: "Es gibt überhaupt keinen Vorwurf. Die erste Situation war keine Gelbe Karte, beide laufen ineinander. Die zweite war eine, aber die erste muss man nicht geben. Wir haben aber nicht gewackelt. Wolfsburg hatte keinen Hochkaräter weiter, wir hatten in der ersten Hälfte noch zwei, drei gute, in der zweiten Hälfte noch durch James. Der Sieg ist in der Höhe voll und ganz verdient."

Joshua Kimmich (FC Bayern München) zur PK der Bayern-Bosse am Freitag: "Das war ein super Zeichen, dass der Verein sich so vor die Spieler stellt und sie schützt. Man hat wieder mehr dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Klar merkt man, dass viele von außen gerne über den FC Bayern reden, wenn es nicht läuft. Für unser Gefühl war es ganz gut, zu sagen, wir lassen da keinen ran und schützen uns gegenseitig."

VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 0:4

Markus Weinzierl (Trainer VfB Stuttgart): "Natürlich war die zweite Halbzeit besser, aber so, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, können wir nicht agieren. Nach drei Minuten war der ganze Plan weg. Das darf einfach nicht passieren. Im 3-5-2 ist die Mannschaft besser zurechtgekommen, das hat jeder gesehen, aber insgesamt war das sehr, sehr enttäuschend."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben sehr gut angefangen, die zweite Halbzeit war gut, aber nicht so gut, weil der Gegner gut gespielt hat. Das 3-5-2 hat uns ein paar Probleme bereitet. Wir waren darauf vorbereitet, aber es war trotzdem schwierig für uns zu beherrschen. Wenn sie ein Tor machen, weiß man nicht, was passiert."

Marco Reus (Kapitän Dortmund): "Man merkt schon, dass wir noch einiges zu tun haben, auch taktisch gesehen. Wenn der Gegner 0:3 hinten liegt und umstellt, ist klar, dass sie nochmal kommen. Da haben wir kein wirkliches Mittel gefunden. Aber wir wollen nicht zu kritisch sein."

1. FC Nürnberg - TSG Hoffenheim 1:3

Michael Köllner (Trainer 1. FC Nürnberg): "Wir hatten eine sehr gute erste Halbzeit mit sehr guter Präsenz und sind auch mehrfach gefährlich vors Tor gekommen. Wir haben da aber auch viel Energie liegen gelassen, die 52 Minuten sprechen für sich. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel nicht mehr aufnehmen können, da hat Hoffenheim seine Klasse ausgespielt. Wir konnten die Räume nicht mehr schließen, dann ging die Post ab. Wir haben verdient verloren."

Christian Mathenia (Torwart 1. FC Nürnberg): "Ich hätte mich gerne für ein wirklich gutes Spiel belohnt, schade, dass wir nichts behalten haben. Jetzt müssen wir die Köpfe hochhalten, gegen Frankfurt alles reinhauen und dann zu Hause wieder punkten."

Julian Nagelsmann (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir hatten komplizierte erste 20 Minuten, wir waren in der Emotionalität unterlegen und zu Recht in Rückstand. Wir haben uns dann aber gefangen und waren schon in der ersten Halbzeit recht dominant. In der zweiten Halbzeit haben wir den Druck sehr, sehr hoch gehalten und hatten nicht mehr die Probleme mit Kontern. Wir hatten eine gute Mentalität und Emotionalität, mit der zweiten Halbzeit bin ich sehr, sehr zufrieden. Siege sind immer bedeutend, vielleicht ist der noch ein bisschen bedeutender."

FC Augsburg - RB Leipzig 0:0

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Wir haben defensiv eine hervorragende Leistung gebracht. Offensiv haben wir nicht allzu viel zustande gebracht. Es ging auch nicht, weil gefühlt jeder Zweikampf abgepfiffen wurde. Aber bei mir überwiegt die Freude über unsere starke Defensive."

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Wir haben das erwartet intensive Spiel gesehen. Es gab ein paar Torszenen zu wenig. Für uns war es wichtig, dass wir als Mannschaft so gegen den Ball aufgetreten sind wie in den letzten Wochen. Wir haben aus dem Spiel keine Chance zugelassen. Um selbst zu gewinnen hätten wir aber mehr Präzision und Spielwitz haben müssen. Wenn man das Spiel betrachtet, geht das Unentschieden in Ordnung. Wir können mit dem Punkt leben und wollen so weitermachen, wie in den letzten Wochen."

Eintracht Frankfurt - Fortuna Düsseldorf 7:1

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Das war ein überragender Sieg, den ich so nicht erwartet habe. Der Knackpunkt war das 1:0, die Elfmeterentscheidung hat uns auf die Siegerstraße gebracht. Luka Jovic war natürlich überragend, das war eine Leistung für die Geschichtsbücher. Aber die gesamte Mannschaft hat eine tolle Leistung geboten."

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Das ist keine schöne, keine angenehme Situation. Wir haben in der Länderspielpause sehr gut trainiert. Ich bin maßlos enttäuscht über unsere Leistung. So darf man nicht auftreten. Das war eine indiskutable Leistung, so kenne ich meine Mannschaft nicht. Darüber muss ich mit der Mannschaft ernsthaft reden."