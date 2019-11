Neuer schlägt Alarm: Debakel "hat sich angebahnt"

Alex Grimm, getty

Manuel Neuer wollte die Leistung des FC Bayern in Frankfurt nicht schönreden

Was für ein Spektakel in der Fußball-Bundesliga! Der FC Bayern geht in Frankfurt unter, Gladbach verteidigt die Tabellenspitze in Leverkusen, Leipzig deklassiert Mainz und Freiburg gelingt der Last-Minute-Ausgleich in Unterzahl. Die Stimmen zum 10. Spieltag:

Eintracht Frankfurt - Bayern München 5:1 (2:1)

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Das ist für die Eintracht ein besonderer Tag, ein Riesenerlebnis. Das war nicht alltäglich. Die Rote Karte war die Schlüsselszene und hat uns geholfen."

Djibril Sow (Torschütze Eintracht Frankfurt): "Adi Hütter hat uns gesagt, dass wir unglaublich heimstark sind. Das wussten wir. Gegen Bayern braucht es einen perfekten Tag - den hatten wir. Die Fans haben uns so gepusht. Ohne sie ist so ein Sieg gar nicht möglich. Mit ihnen zu Feiern ist das Beste an so einem Sieg."

Niko Kovac (Trainer Bayern München): "Das ist nicht einfach heute. Das Spiel ist genauso gelaufen, wie wir es nicht wollten. In Unterzahl ist es schwierig. Auch mit einem Mann weniger darf man nicht so verlieren. Das ist enttäuschend und ärgerlich."

Manuel Neuer (Torwart Bayern München): "Dass wir nach zehn Minuten in Unterzahl sind, macht es nicht leichter. Dennoch darfst du hier keine fünf Dinger bekommen. Wir hatten auch ein bisschen Pech. Wir sind nicht so konsequent in der Verteidigung, auf der anderen Seite haben wir es dann gesehen, wie es funktionieren kann. Es ist jetzt kein riesiges Wunder, was hier passiert ist. Es hat sich ein bisschen angebahnt."

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 3:0 (0:0)

Trainer Lucien Favre (Borussia Dortmund): "Wir haben klar verdient gewonnen, hatten in der zweiten Halbzeit viele Torchancen. Das war schön zu sehen. Wir haben einfacher und schneller gespielt und uns gut bewegt zwischen den Linien."

Trainer Oliver Glasner (VfL Wolfsburg): "Aus meiner Sicht ist der Sieg des BVB zu hoch ausgefallen. Wir haben ihn uns selbst zuzuschreiben. In der ersten Halbzeit haben wir viel weggehalten von unserem Tor, dann haben wir uns nicht mehr gut verhalten. Wenn du in Dortmund deine Chancen nicht nutzt, kannst du auch nicht gewinnen."

RB Leipzig - FSV Mainz 05 8:0 (5:0)

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Wenn das 1:1 fällt, ist es ein völlig anderes Spiel. Danach sind wir ins Rollen gekommen. Es war unser größter Schritt nach vorne, dass wir die Räume gefunden haben und mit Tempo gekommen sind. Ich bin natürlich zufrieden und glücklich, jetzt können wir uns auf St. Petersburg konzentrieren."

Sandro Schwarz (Trainer FSV Mainz 05): "Ich will gar nicht zu tief in die Analyse gehen. Wir hatten viel zu viele einfache Ballverluste, uns hat auch die Haltung komplett gefehlt. Und dann kommst du in so einen Torhagel."

Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 1:2 (1:2)

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Die erste Hälfte war die schlechteste Hälfte seit ich hier bin. Wir haben in der zweiten Hälfte gezeigt, dass wir es besser können. Wir hatten uns vorgenommen zu gewinnen, haben das aber nicht geschafft. Die Rote Karte war dumm und unnötig."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir sind natürlich mit dem 2:1 in Leverkusen sehr glücklich. Es war wichtig, zwei Tore in der ersten Hälfte zu erzielen. In der zweiten Hälfte war ein Kräfteverschleiß bei uns zu spüren, aber wir haben das leidenschaftlich verteidigt. Kompliment an meine Mannschaft."

Werder Bremen - SC Freiburg 2:2 (1:1)

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Klar, es war ein tolles Spiel für die Zuschauer. Aber wir müssen das Spiel entscheiden. In der zweiten Halbzeit müssen wir das 3:1 machen. Der Punkt ist uns zu wenig. Wir müssen konsequent sein, das waren wir heute nicht, da müssen wir nichts schönreden. Wir haben zu wenig Punkte, das sage ich bewusst, damit alle wach bleiben."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Der Nils macht es mit seiner Erfahrung sehr schlau. Ich bin zugegebenermaßen sehr glücklich über den Punkt. Es war ein tolles Spiel für die Zuschauer. Beide haben immer nach vorne gespielt und es gab viele Torchancen."

TSG Hoffenheim - SC Paderborn 3:0 (3:0)

Trainer Alfred Schreuder (TSG Hoffenheim): "Die Jungs haben das überragend gemacht. Die erste Halbzeit war fast perfekt. In der zweiten Hälfte haben wir das Spiel einfach kontrolliert. So wollen wir die Mannschaft sehen. Wenn wir so weitermachen, sind wir ein sehr, sehr gutes Team."

Trainer Steffen Baumgart (SC Paderborn): "Hoffenheim war klar überlegen. Es gab nach 25 Minuten die Befürchtung, dass das noch ganz anders ausgeht. In der zweiten Halbzeit wollten wir Ruhe ins Spiel bringen, zumindest das ist gelungen. Wir haben unser Gesicht gewahrt. Aus diesem Spiel müssen wir jetzt die richtigen Schlüsse ziehen."