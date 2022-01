St. Pauli vs. BVB: Wo läuft der DFB-Pokal im Free-TV?

Revierfoto via www.imago-images.de

Erling Haaland will mit dem BVB wieder Pokalsieger werden

Am 18. und 19. Januar werden die Achtelfinal-Partien des DFB-Pokals ausgetragen. Während der Deutsche Fußball-Meister FC Bayern nach der 0:5-Klatsche in Gladbach in der zweiten Runde längst ausgeschieden ist, träumt der BVB noch von der erfolgreichen Titelverteidigung. Wo gibt es den DFB-Pokal im TV zu sehen?

Noch 16 Mannschaften befinden sich im Rennen um den deutschen Pokal und wollen ins Finale von Berlin, welches in dieser Saison am 21. Mai im Berliner Olympiastadion ausgetragen wird.

Unter die zehn verbliebenen Bundesligisten haben sich auch noch fünf Zweitliga-Mannschaften gemischt. Außerdem startet mit dem TSV 1860 München auch noch ein letztes Team aus der 3. Liga im Achtelfinale, nachdem die Löwen zuvor den FC Schalke aus dem Wettbewerb gekegelt hatten (1:0).

Das vermeintlich attraktivste Los hat im Achtelfinale der Tabellenführer der 2. Bundesliga, der FC St. Pauli gezogen. Die Hamburger treffen am 18. Januar auf den BVB, der als Titelverteidiger der Top-Favorit auf den Pokal ist und seinen sechsten Triumph in diesem Wettbewerb anstrebt.

Wo läuft St. Pauli gegen BVB im Free-TV?

Die Begegnungen FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund wird am Dienstagabend im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt die Partie des Aufstiegskandidaten gegen den Bayern-Verfolger live ab 20:15 Uhr. Auch der Pay-TV-Sender Sky hat das Spiel FC St. Pauli gegen den BVB im Programm und überträgt live.

Die Achtelfinal-Spiele des DFB-Pokals im TV-Zeitplan:

Dienstag, 18. Januar:

18:30 Uhr: 1. FC Köln gegen Hamburger SV - live bei Sport1 und Sky im TV und im Stream

und im TV und im Stream 18:30 Uhr: 1860 München gegen Karlsruher SC - live bei Sky im TV und im Stream

im TV und im Stream 20:45 Uhr: FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund- live in der ARD und bei Sky im TV und im Stream

und bei im TV und im Stream 20:45 Uhr: VfL Bochum gegen FSV Mainz 05 - live bei Sky im TV und im Stream

Mittwoch, 19. Januar:

18:30 Uhr: RB Leipzig gegen Hansa Rostock - live bei Sky im TV und im Stream

im und im Stream 18:30 Uhr: Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach - live bei Sky im TV und im Stream

im TV und im Stream 20:45 Uhr: Hertha BSC gegen Union Berlin - live in der ARD und bei Sky im TV und im Stream

und bei im TV und im Stream 20:45 Uhr: TSG Hoffenheim gegen SC Freiburg - live bei Sky im TV und im Stream

Wie gewohnt bietet sport.de zusätzlich zu allen Pokalspielen einen umfassenden Live-Ticker an.