Stimmen: "Das nehme ich zu 100 Prozent auf meine Kappe"

Nach einer überragenden ersten Halbzeit, in der bereits fünf eigene Treffer erzielt wurden, besiegte ein furioser BVB den VfL Wolfsburg zu Hause mit 6:1 (5:0). Cheftrainer Marco Rose zeigte sich entsprechend zufrieden. Riesengroß hingegen die Erleichterung bei Hertha-Coach Felix Magath nach dem wichtigen Auswärtssieg beim FC Augsburg. Die Stimmen zum 30. Bundesliga-Spieltag:

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 2:0

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Das war eine tolle erste Hälfte von uns, die Mannschaft hat es da sehr gut gemacht. Sie hat den Gegner immer wieder gestresst. In der zweiten Hälfte waren wir zu passiv, da sind wir mehr dem Ball hinterhergelaufen, das kostet Kraft. Das war nicht so, wie wir es geplant haben, das werden wir auch ansprechen."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Man hat es heute ganz klar gesehen, dass wir physisch und mental nicht in der Lage waren, unsere beste Leistung abzurufen. Das nehme ich zu 100 Prozent auf meine Kappe. Es ist mir nicht gelungen, nach den letzten Wochen und dem, was hier alles passiert ist, die Jungs so vorzubereiten, dass wir diesen Zustand heute erreichen. Die Spieler haben wieder alles versucht und alles gegeben nach dem Rückstand. In der zweiten Halbzeit sind wir immer wieder angerannt, aber uns ist es schwer gefallen, Räume zu finden und klare Torchancen herauszuspielen."

TSG Hoffenheim - SpVgg Greuther Fürth 0:0

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Das ist zu wenig. Wir sind sehr enttäuscht über das Ergebnis. Uns fehlt ein Stück weit die Überzeugung. In so einem Spiel muss man das eine Tor erzwingen."

Stefan Leitl (Trainer SpVgg Greuther Fürth): "Ganz unzufrieden bin ich nicht. Insgesamt war es eine gute Leistung in der Defensive von meiner Mannschaft. Wir haben auf Augenhöhe agiert. Wir nehmen den Punkt nicht unverdient mit."

Arminia Bielefeld - FC Bayern München 0:3

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Es waren einige enge Situationen. Wenn wir die Chance haben wollen, etwas zu holen, dann müssen solche Situationen auch mal für uns laufen. Die Mannschaft hat sich nicht unterkriegen lassen. Wir wollen und sollten beim nächsten Spiel in Köln punkten. Die Ergebnisse an diesem Wochenende sind nicht für uns gelaufen."

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern München): "Wir hatten sehr gute 20 Minuten zum Start. Leider stand es nur 1:0. Deswegen hat der Gegner wieder dran geglaubt. Wir haben dann ein wenig die Struktur verloren. Insgesamt war es aber ein verdienter Sieg. Wir freuen uns, dass wir jetzt dieses Matchball-Spiel haben gegen Dortmund."

Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln 1:3

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Spiel: "Wir sind eigentlich ganz gut reingekommen. Aber beim ersten Torschuss lassen wir Modeste einfach so stehen. Man muss sich heute einfach bei den Fans und den Zuschauern entschuldigen für unsere Leistung. Wir wollten das ganz anders angehen und den Gegner unter Druck setzen und das ist uns nicht gelungen. Heute hätten wir wieder so viel gut machen können, aber wir haben es nicht geschafft, den Schwung mitzunehmen."

... zu den Fehlern: "So wie wir gegen Köln gespielt haben, ist nicht das, was ich sehen will. Ich will attraktiven und begeisternden Fußball sehen. Es ist unerklärlich, weil wir das zuletzt auch gezeigt haben, aber diese Leistung ist auch schwer zu erklären. In den ersten Minuten lassen wir uns wieder die Butter vom Brot nehmen und das geht einfach nicht."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln)...

zur Leistung seiner Mannschaft: "Die Jungs haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wir freuen uns über den verdienten Sieg. Nicht der Derbysieg alleine gibt uns einen Push, sondern auch die Erkenntnis, dass wir es geschafft haben, sehr gut Fußball zu spielen. Wir nehmen das als eine schöne Momentaufnahme. Die Jungs spielen die ganze Saison gut, jetzt hoffen wir mal, dass sie das auch die letzten vier Spieltage hinbekommen."

... zum Jubel mit den Fans: "Es ist uns ja nicht oft passiert, dass du die zwei Derbys gewinnst, und auch so wie wir sie gewonnen haben. Und dann ist es gut, dass du als Trainer auch mal zu den Fans darfst, es gibt genug Situationen, da möchtest du nicht hin. Im Moment ist es schön, in die Kölner Kurve zu gehen. Im Fußball solltest du das genießen, was du darfst. Und heute dürfen wir das. Und deshalb machen wir das auch."

... zu seiner verschenkten Mütze: "Es ist interessant, dass es ein Gladbach-Fan ist, zumindest hatte ich das Gefühl. Wir haben uns kurz verständigt und du hast als Trainer ja nicht immer Jungs hinter dir, die ganz fair sind. Aber gegen Gladbach war das gut und deshalb habe ich ihm ein Zeichen gegeben. Ich hoffe, er nimmt sie gerne an."

Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) ...

... zum Feiern der Kölner: "Es tut weh, dorthin zu schauen."

... zur Kritik der Fans: "Natürlich tut es weh, aber das gehört dazu, weil wir gewinnen und verlieren zusammen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich in der Kabine gespürt habe, dass es hier richtig brennt - und wie wir in die Partie gekommen sind, fand ich auch gut. Aber dann bekommen wir einfach Gegentore, bei denen der Gegner nichts machen muss. Das ist viel zu einfach. Gegenwehr war da wenig da. Wir haben zwar, glaube ich, mehr Torschüsse aufs Tor, aber das ist dann nur noch ein Tralala nebenbei. Wir haben uns viel vorgenommen, aber wir haben es nicht umgesetzt bekommen.

... zum Spielverlauf: "Entschieden ist das Spiel nach dem ersten Gegentor nicht. Ich habe eine riesen Chance zum 2:1, und wenn wir den Anschlusstreffer machen, dann weiß jeder, dass hier nochmal ein Ruck durchgeht. Aber wie gesagt, offensiv haben wir alles zur Seite gelegt. Aber wir bekommen die Tore zu einfach, der Gegner muss nichts machen für das Tor. Und das geht einfach nicht in der Bundesliga. Das bestraft jede Mannschaft."

Florian Kainz (Torschütze 1. FC Köln) ...

... zum Jubel von Baumgart bei den Fans: "Ich glaube einmal war er schon, aber normalerweise macht er das nicht. Aber ich freue mich natürlich auch für ihn, das hat er sich verdient."

... zu den Flanken: "Ich glaube das Flügelspiel macht unser Spiel schon die ganze Saison aus. Wir haben mit Modeste und Andersson super Strafraumstürmer drinnen und man sieht ja auch, wie viele Tore Modeste schon - auch per Kopf - gemacht hat. Ich glaube es zeichnet uns aus, dass wir uns da gut durchkombinieren und über den Flügel kommen. Es hat wieder super funktioniert. Das trainieren wir die ganze Woche über und wenn dann solche Spielzüge aufgehen, freut uns das umso mehr."

... über Statistiken: "Natürlich freue ich mich, dass ich ein Tor gemacht habe, aber heute war es wichtig, dass wir das Spiel als Mannschaft gewinnen. Wir waren die ganze Woche heiß und haben am Anfang der Woche eine lange Analyse vom letzten Spiel gehabt, welches wir zwar gewonnen haben, aber nicht so lief, wie wir uns das vorgestellt haben und dementsprechend haben wir die ganze Woche schon gut trainiert."

... zur Atmosphäre: "Super. Mit so vielen Fans auswärts macht es riesen Spaß. Wir haben das eine lange Zeit nicht gehabt, dass die Stadien voll waren. Durch Corona war schon eine andere Atmosphäre. Und jetzt sind wir natürlich glücklich, dass unsere Fans wieder auswärts vertreten sind und unsere Heimspiele sind sowieso immer Wahnsinn. Mich freut es natürlich auch für die Fans, dass sie jetzt so eine Saison mitmachen können, denn die letzte Saison war nicht einfach."

... zum Ziel Europa: "Wir werden angreifen und haben nun den ersten Schritt gemacht. Wir haben uns ein neues Ziel gesetzt, und sind motiviert. Wir haben noch interessante Spiele und schauen dann, was dabei rauskommt."

FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart 0:0

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es war in der ersten Halbzeit kein gutes Spiel von uns. Es hat viel gefehlt von dem, was uns normalerweise ausmacht. Die zweite Halbzeit war schon besser. Während der zweiten Halbzeit haben wir uns auch gute Torchancen herausgespielt. Das Unentschieden ist gerecht."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir haben ein gerechtes Unentschieden gesehen. Es war eine chancenarme erste Halbzeit, in der sich beide Mannschaften neutralisiert haben. Wir hatten einen guten Anfang in die zweite Halbzeit. Danach haben wir uns schwergetan, Chancen herauszuspielen. Unter dem Strich ist es ein verdienter Punkt."

FC Augsburg - Hertha BSC 0:1

Markus Weinzierl (Trainer FC Augsburg): "Wir sind natürlich enttäuscht, das war eine unnötige Niederlage und ein typisches 0:0-Spiel. Hertha hat uns durch viele Zweikämpfe den Rhythmus genommen, es ist uns nicht gelungen, uns gegen die kompakte Defensive Torchancen herauszuarbeiten. Wir waren heute die unglücklichere Mannschaft, eine sehr bittere Niederlage."

Felix Magath (Trainer Hertha BSC): "Ich kann mich nur bei meinen Kollegen, den Fitnesstrainern und Fans bedanken, die uns hier unterstützt haben. Das war für uns 90 Minuten Kampf und der Sieg lebensnotwendig. In der letzten halben Stunde waren wir nur noch unter Druck und haben es mit Kampf und Glück über die Bühne gebracht. Es war kein unverdienter Sieg, aber ein wichtiger und glücklicher."

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 6:1

Marco Rose (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben sehr dominant gespielt, waren griffig, spielfreudig, und wir haben schöne Tore geschossen. Das Tor von Tom Rothe passt auch in den Tag. Insgesamt haben wir den Fans einen schönen Karsamstag beschert."

Florian Kohfeldt (Trainer VfL Wolfsburg): "Es gibt nicht viel zu sagen. In der ersten Halbzeit war es eine desolate Leistung in allen Belangen, die ein Fußballspiel erfordert. Diese Wellentäler müssen enden. Es war ein ganz schlechter Auftritt von uns."

SC Freiburg - VfL Bochum 3:0

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Heute waren wir fußballerisch um einiges besser als zuletzt in Frankfurt. Wir waren in den entscheidenden Situationen sehr wach und zweikampfstark. Wir haben ein tolles Spiel gemacht."

Thomas Reis (Trainer VfL Bochum): "Wir waren in allen Belangen komplett unterlegen. Wir konnten in keiner Phase des Spiels dagegenhalten. Wir waren komplett unterlegen. Wir haben einfache Fehler gemacht. Im Zentrum haben wir gefühlt keinen Zweikampf gewonnen."