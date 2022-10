Liverpool im Achtelfinale - Aufreger in London

unknown

Der FC Liverpool steht im Achtelfinale der Champions League

Für Jürgen Klopp und den FC Liverpool läuft es zumindest in der Champions League rund: Der englische Vizemeister zog durch ein 3:0 (1:0) bei Ajax Amsterdam zum sechsten Mal in Folge in die K.o.-Runde ein.

In Amsterdam hatte Liverpool zunächst Glück, vor der Führung durch Star-Stürmer Mohamed Salah (42.) vergab Ajax mehrere hochkarätige Chancen.

Nach der Pause erhöhten Millionen-Neuzugang Darwin Nunez (49.) und Harvey Elliott (51.). Das Klopp-Team hatte in der Premier League zuletzt beim Tabellenletzten Nottingham Forest mit 0:1 (0:0) verloren und ist nur Achter.

Aufreger in London in der Nachspielzeit

Liverpools Ligarivale Tottenham muss in der völlig offenen Gruppe D nach einem 1:1 (0:1) gegen Sporting Lissabon dagegen Zittern. Das vermeintliche Siegtor durch Topstürmer Harry Kane (90.+5), das den Einzug in die K.o.-Runde bedeutet hätte, wurde wegen einer Abseitsposition einkassiert.

Den fünften Sieg im fünften Spiel holte in Gruppe A die bereits zuvor qualifizierte SSC Neapel durch ein 3:0 (2:0) gegen die Glasgow Rangers.