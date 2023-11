Titel oder Job: Rummenigge erhöht den Druck auf Tuchel

IMAGO/Laci Perenyi

Wird beim FC Bayern auch an Titeln gemessen: Thomas Tuchel

Nach der Pokal-Blamage in Saarbrücken hat der FC Bayern eine Reaktion gezeigt und gegen den BVB (4:0) in der Bundesliga sowie Galatasaray (2:1) in der Champions League überzeugend gewonnen. Das Triple mag für den erfolgsverwöhnten deutschen Branchenführer nicht mehr drin sein, das Double aber schon. Nachschub im Trophäenschrank wäre für Trainer Thomas Tuchel durchaus wichtig, meint Ex-Profi Michael Rummenigge.

"Ein Jahr ohne Titel wird man ihm beim Rekordmeister nicht verzeihen. Mit der Bundesliga und der Champions League bleiben dem Klub noch zwei Möglichkeiten", schrieb der 59-Jährige in seiner "Sportbuzzer"-Kolumne.

Obwohl die Münchner "in beiden Wettbewerben noch ungeschlagen" seien, wären ihre Darbietungen auf dem Rasen "nur selten das Gelbe vom Ei" gewesen, merkte Rummenigge an.

Der ehemalige Nationalspieler erkennt an der Säbener Straße ein Muster. "Diese wenig glanzvollen Auftritte ziehen sich nun schon durch Tuchels gesamte Amtszeit", kritisierte Rummenigge.

Meister sei der FC Bayern 2022/2023 nur geworden, "weil sich Borussia Dortmund am abschließenden Spieltag schlichtweg zu dusselig angestellt hat", betonte der gebürtige Lippstädter, der insgesamt "keine überzeugende Bilanz" unter Tuchel sieht.

Thomas Tuchel beim FC Bayern zuletzt in den Schlagzeilen

Nach zehn Bundesliga-Spieltagen belegt der FC Bayern Platz zwei hinter Primus Bayer Leverkusen. Zwei Punkte trennen die beiden Klubs aktuell. In der Königsklasse hat das Tuchel-Team das Achtelfinale als Gruppensieger bereits sicher.

Trotzdem muss sich der 50 Jahre alte Übungsleiter immer wieder Vorwürfe von TV-Experten wie Lothar Matthäus und Dietmar Hamann gefallen lassen.

Wie genervt er davon ist, offenbarte Tuchel nach dem Kantersieg in Dortmund, als er sich vor laufender Kamera mit seinen Kritikern anlegte.

Den Wind wird er ihnen wohl nur mit neuer Silberware aus den Segeln nehmen können.