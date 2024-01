Rummenigge warnt FC Bayern eindringlich vor Manchester City

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der FC Bayern hat in der Champions League große Ziele

In der Champions League hat der FC Bayern bislang kaum etwas anbrennen lassen und seine Gruppe souverän gewonnen. Nun wartet im Achtelfinale mit Lazio Rom ein zumindest auf dem Papier machbarer Gegner. Der frühere Münchner Michael Rummenigge denkt bereits weiter.

Für den FC Bayern waren Manchester United, der FC Kopenhagen und Galatasaray in der Gruppenphase der Königsklasse keine allzu hohen Hürden. Auf der Jagd nach dem Henkelpott zählen die Schützlinge von Trainer Thomas Tuchel zu den Top-Favoriten.

Das sieht auch Michael Rummenige so. "Ich traue dem FC Bayern den Triumph in der Champions League absolut zu", erklärte der 59-Jährige in seiner "Sportbuzzer"-Kolumne.

Achtelfinal-Gegner Lazio Rom sei eine "lösbare Aufgabe", ergänzte Rummenigge. Danach werde "einmal mehr vieles von der Auslosung abhängen".

In der vergangenen Saison war der FC Bayern im Viertelfinale am späteren Sieger Manchester City gescheitert. Rummenigge sieht die Sky Blues auch 2023/2024 wieder weit vorne.

"Ich hoffe, dass die Münchner dem Titelverteidiger aus dem Weg gehen können. Schließlich ist Manchester City für mich auch in dieser Saison der Top-Favorit", betonte der ehemalige deutsche Nationalspieler.

FC Bayern: Rummenigge schwärmt von "Sensationstransfer" Kane

Rummenigge schränkte jedoch ein: "Selbst wenn es irgendwann gegen die Engländer gehen sollte, haben die Bayern ein Ass im Ärmel. Harry Kane, der für mich ein Sensationstransfer ist, wird gegen Teams aus seinem Heimatland noch mehr brennen, als er dies ohnehin in jedem Spiel tut."

Für den Rekordeinkauf des deutschen Branchenführers, der nach 22 Pflichtspielen schon bei 33 Scorerpunkten steht, sei der Austragungsort des Endspiels zudem ein besonderer Anreiz.

"Das Finale 2024 findet im Londoner Wembley-Stadion statt. Da wird er als Kapitän der englischen Nationalmannschaft unbedingt dabei sein wollen", so Rummenigge.