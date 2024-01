Durchbruch bei Verhandlungen mit VfB-Star

IMAGO/Michael Weber IMAGEPOWER

Waldemar Anton (m.) ist der Abwehrchef in Stuttgart

Der VfB Stuttgart bindet offenbar einen wichtigen Leistungsträger langfristig. Einem Medienbericht zufolge soll Kapitän Waldemar Anton schon bald vorzeitig verlängern.

Wie die "Bild" berichtet, befinden sich der Bundesligist und Waldemar Anton in "weit fortgeschrittenen Vertragsgesprächen". Demnach haben beide Seiten deutlich gemacht, den im Sommer 2025 auslaufenden Vertag frühzeitig verlängern zu wollen.

Über weite Teile des neuen Arbeitspapiers sei man sich schon einig. Es seien nur noch "wenige" Details zu klären. Dabei gehe es um künftige Klauseln und Konsequenzen aus einer möglichen Europapokalteilnahme des VfB. Dem Bericht zufolge arbeiten beiden Seiten auch hier an einer schnellen Lösung.

Als Überraschungsteam der Bundesliga-Hinserie stehen die Schwaben völlig überraschend auf Platz drei der Tabelle, der für die Champions League reichen würde. Mit Ruhe und Souveränität hält Anton die Abwehr im Ländle zusammen.

Anton fühlt sich wohl in Stuttgart

Der Defensivmann fühlt sich dem Vernehmen nach sehr wohl in Stuttgart und sei sogar bereit, bessere Angebote aus dem In- und Ausland auszuschlagen.

Der "Kicker berichtete im Dezember, dass Bayer Leverkusen 2023 schon Interesse gezeigt habe und im kommenden Sommer einen neuen Versuch unternehmen könnte. Konkreter sei ein Versuch des VfL Wolfsburg gewesen, der aber ohne Erfolg blieb. Auch im Ausland sei man schon auf Anton aufmerksam geworden. All das aber sei abgeblockt worden.

Der Abwehrboss überzeugte in dieser Saison mit guten Leistungen in der Defensive, durfte in allen Ligaspielen von Beginn an ran. In der Kabine des Klubs gilt er als An- und Wortführer.

So spielte sich der VfB-Kapitän immer mehr in den Fokus. Einige Experten forderten den Innenverteidiger bereits für die Nationalmannschaft. Unter anderem Guido Buchwald und Mario Basler setzten sich dafür ein, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann Anton für die Nationalelf nominieren solle. Die nächste Möglichkeit dafür gibt es im März.