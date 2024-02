Dahoud als VfB-Leitwolf angekommen: "Er ist so wie früher!"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Mahmoud Dahoud traf in Darmstadt erstmals für den VfB Stuttgart

Mahmoud Dahoud ist der einzige externe Neuzugang, den sich das Bundesliga-Überraschungsteam vom VfB Stuttgart in der Winter-Transferperiode leistete. Mittlerweile ist der 28-Jährige voll angekommen und wird seiner Führungsrolle gerecht, die ihm von den VfB-Bossen angedacht wurde. In Darmstadt traf der ehemalige Nationalspieler sogar zum ersten Mal für seine Farben.

Bis zum Sommer ist Dahoud vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion ausgeliehen. Jeder Klub, der auch schon Deniz Undav ebenfalls als Leihspieler an die Schwaben verliehen hatte, der ebenfalls prächtig angekommen ist beim VfB.

Dahoud wartet bei den Stuttgartern zwar noch auf seinen ersten Startelf-Einsatz, durfte aber immerhin schon in vier Pflichtspielen als Einwechselspieler mitwirken. So auch beim schwierigen Gastspiel beim SV Darmstadt 98 am letzten Samstag, als der 28-Jährige in der 81. Minute eingewechselt wurde.

Kurz vor Schluss stellte Dahoud mit seinem ersten Bundesliga-Tor seit über zwei Jahren auf das vorentscheidende 2:0, Aaron Seydel betrieb für Darmstadt mit seinem Anschlusstor nur noch Ergebniskosmetik.

Auf Stuttgarter Seite waren die Protagonisten voll des Lobes für Dahoud, der im Ländle zu seiner Topform zurückfinden und noch ein Faktor im Rennen um die Champions-League-Qualifikation werden soll.

Dahoud bald in der VfB-Startelf?

"Er ist so wie früher, hat sich nicht verändert. Mo will immer den Ball haben, er redet viel und tut der Mannschaft gut. Ich bin froh, dass er bei uns ist", meinte VfB-Kapitän Waldemar Anton, der mit Dahoud schon gemeinsam in der deutschen U21-Nationalmannschaft kickte.

Und auch VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sah sich nach dem Premierentor für Stuttgart bestätigt, Dahoud aus England losgeeist zu haben: "Mo ist sofort in den Zweikämpfen gewesen, hat Bälle gesichert und das wichtige 2:0 erzielt. Dass wir ihn geholt haben, hat sich heute schon ein Stück weit bezahlt gemacht."

Wann es zum ersten Startelf-Einsatz für die Schwaben reichen wird, ließ VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß zuletzt derweil noch offen.