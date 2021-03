Streich: "Jetzt kicken wir einfach mal weiter"

Jan Huebner via www.imago-images.de

Christian Streich fuhr mit seinem SC Freiburg einen Sieg ein

Zufriedene Leipziger, ein rundum glücklicher FC Bayern: Die Stimmung bei den beiden deutschen Spitzenmannschaften könnte vor dem direkten Duell kaum besser sein. Ein bisschen anders sieht es im Lager des BVB aus. Die Stimmen zur Bundesliga:

SC Freiburg - FC Augsburg 2:0

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Wir sind richtig gut ins Spiel gekommen. Da müssten wir auch in Führung gehen. Was gut war, war der Wille zu fighten und zu arbeiten. So haben wir nicht unverdient gewonnen. Wenn wir noch ganz hoch hinaus wollen, müssen wir noch eine Schippe drauflegen. Jetzt kicken wir einfach mal weiter."

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): "Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Mitte der ersten Halbzeit haben wir es gut kontrolliert. Der Gegentreffer war dann ganz schwach verteidigt. Klar, dass wir nicht die Gewinner sind. Wir können die Tabelle auch lesen, haben es aber selbst in der Hand."

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 3:0

Pál Dárdai (Trainer Hertha BSC): "Ich habe einige Fehler gesehen, das müssen wir korrigieren. Offensiv war das okay, aber nicht gegen den Ball. Wenn ein guter Gegner wie Leverkusen das ausnutzt, steht es zur Halbzeit 3:3. Wir sind aber alle froh, ich glaube die Jungs werden glücklich sein, weil jetzt die Pause kommt. Es wäre schwieriger geworden, wenn wir mit einer Niederlage in die Pause gegangen wären."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Ich bin sehr enttäuscht. Der erste Ball des Gegners war drin, der zweite und der dritte auch, dann war das Spiel zur Halbzeit fast schon gelaufen. Heute haben wir es mit der ganzen Mannschaft nicht gut gemacht. Natürlich hatten sie schnelle Stürmer, aber das haben wir schon besser hingekriegt."

TSG Hoffenheim - FSV Mainz 05 1:2

Sebastian Hoeneß (Trainer TSG Hoffenheim): "Wird sind denkbar schlecht ins Spiel gekommen. Das ist für mich aktuell nicht zu erklären. Wir haben unser schlechtestes Saisonspiel abgeliefert. Nach so einem Spiel hat man keinerlei Argumente in Richtung Europa."

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind mit dem Tor gut reingekommen. Wir haben viel investiert, ein sehr gutes Spiel gemacht und verdient gewonnen. Die Mannschaftsleistung über 90 Minuten war stark. Wir haben viele richtige Lösungen gefunden."

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 0:3

Dimitrios Grammozis (Trainer Schalke 04): "Es ist ein sehr ernüchterndes, sehr enttäuschendes Ergebnis. Die Fehler, die wir machen, sind Nackenschläge für uns. Wir waren kompakt, haben dem Gegner wenig Chancen gegeben, aber der Übertrag ins letzte Drittel fehlt. Die individuellen Fehler bringen uns letztendlich auf die Verliererstraße."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Nach so einer Phase mal wieder ein Spiel zu gewinnen, fühlt sich gut an. Wir müssen das positive Gefühl mitnehmen, hart arbeiten und versuchen, weitere Siege folgen zu lassen. Es war nicht immer alles schlecht, als wir die Spiele verloren haben. Heute wollten sie den Sieg unbedingt. Er war sehr, sehr verdient."

1. FC Köln - Borussia Dortmund 2:2

Markus Gisdol (Trainer 1. FC Köln): "Wir hatten keinen guten Start, aber danach haben wir nicht den Kopf verloren und kontrolliert Fußball gespielt: Defensiv stabil und mit gutem Umschaltspiel nach vorne. Zum Zeitpunkt der Führung war das Spiel eher auf unserer Seite, aber Haaland kannst du nicht über 90 Minuten verteidigen, das schafft momentan keine Mannschaft der Welt. Weil der Ausgleich so spät fällt, ist es schade für uns. Aber insgesamt können wir mit einem Punkt gegen Dortmund leben."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Am Ende ist das ein gerechtes Unentschieden, auch wenn wir deutlich bessere Torchancen hatten. Aber die Leistung war einfach nicht gut. Wir haben die Kontrolle aus der Hand gegeben, hatten Unsauberkeiten im Aufbau, zwischendurch wurde gefühlt Basketball gespielt: Es ging ohne Kontrolle hin und her. Das ist ein kleiner Rückschlag für uns, der sich in der Trainingswoche nicht angedeutet hatte. Die Zukunft muss zeigen, wie wir damit umgehen."

Nico Schulz (Borussia Dortmund) zur Frage, wie die Ansprache von Edin Terzic ausfallen wird: "Ich lasse mich überraschen. Es ist bei uns ein gutes Miteinander. Man kann uns auch gerne kritisieren, das wird Edin auch tun. Wir werden das Spiel analysieren und dann nach vorne schauen."

Marwin Hitz (Torhüter Borussia Dortmund): "Das ist unerklärlich. Erst ist es so wie man es sich vorstellt. Man kommt rein und schießt mit der ersten Chance das 1:0. Dann kannst du aus einer guten Ausgangsposition eigentlich weiterspielen. Das haben wir dann aber komplett in die falsche Richtung entwickeln lassen. Es war kein guter Tag von uns."

Eintracht Frankfurt - Union Berlin 5:2

Adi Hütter (Trainer Eintracht Frankfurt): "Es ist ein Spiel, wo man viel analysieren muss. Gerade in der ersten Halbzeit war es mit dem Ball angesichts der Ausfälle toll. Zweite Halbzeit haben wir zu viele Chancen zugelassen, das hat mir überhaupt nicht gepasst. Wir haben einen sehr guten Kevin Trapp gebraucht. Am Ende des Tages haben wir die drei Punkte und das ist das, was zählt."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Ein verrücktes Spiel. Erste Halbzeit haben wir ohne Organisation und Kompaktheit gespielt. Dann kriegst du drei Tore in sechs Minuten und läufst hinterher. In der zweiten Halbzeit sind wir zu großen Möglichkeiten gekommen und hätten eigentlich den Anschluss nochmal machen können. Dann wäre das Spiel sicher nochmal interessant verlaufen."

Andreas Luthe (Torwart Union Berlin): "So viele Chancen in der Bundesliga habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Frankfurt hat es eiskalt gemacht. Wir haben es ihnen hinten auch das ein oder andere Mal leicht gemacht. Ein bis zwei Tore sind dann doch hergeschenkt. Es ist bei uns weiterhin die Chancenverwertung. Ich denke schon, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben. Wir waren sehr mutig und haben spielerische Lösungen gesucht. Wir probieren es immer, aber man muss schon die Tore machen, wenn man gewinnen will."

Robert Andrich (Union Berlin): "Die Niederlage ist ärgerlich. Wegen des Fehlers habe ich eine schlaflose Nacht, aber das passiert. Klar darf das nicht passieren, aber das kann ich in dem Moment dann nicht mehr ändern. Die Niederlage tut dann aber schon mehr weh."

Kevin Trapp (Torhüter Eintracht Frankfurt): "Wir haben die Tore genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Gefühlt war jeder Angriff von Union gefährlich. Wenn die reingehen, wird es ein sehr interessantes Spiel für die Zuschauer. So ist es zum Glück gut für uns ausgegangen."

Werder Bremen - VfL Wolfsburg 1:2

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Unser Auftritt war in Ordnung bis gut. Man muss auch sehen, dass unser Gegner eine Topleistung gebracht hat. Die Gegentore sind sehr unglücklich gefallen. Am Ende wäre der Ausgleich für uns aus meiner Sicht nicht unverdient gewesen."

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Ich bin sehr, sehr zufrieden, auch weil wir kaum eine klare Torchance zugelassen haben. Wie hätten die Partie früher entscheiden müssen, aber unser Sieg war völlig verdient. Nur am Anfang hatten wir ein paar Probleme, aber Bremen ist ja auch kein leichter Gegner.

Wout Weghorst (Torschütze VfL Wolfsburg): "Wir haben noch acht Spiele, das sind 24 Punkte. Das ist noch ein langer Weg. Jetzt haben wir eine kurze Pause und dann liegt unser Fokus auf dem nächsten Spiel. So müssen wir es angehen."

Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) zu seiner Nicht-Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft: "In einem großen Land wie Deutschland haben wir sehr viele Talente und gute Spieler. Da ist es nicht ganz so einfach in die Nationalelf zu kommen. Der Bundestrainer hat sich so entschieden. Ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen enttäuscht. Man macht alles, tut alles und ich denke, ich spiele auch ganz gut. Und dann keine Chance zu bekommen. Bei den drei Spielen hätte ich schon mal reinrutschen können. Aber es ist wie es ist. Jetzt habe ich ein paar Tage frei und die werde ich mit meiner Familie genießen."

Bayern München - VfB Stuttgart 4:0

Hansi Flick (Trainer Bayern München): "Ich muss meiner Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Die Tore, wie sie herausgespielt wurden - das war einfach herausragend. Wir haben den Gegner trotz Unterzahl noch ausgespielt, das war einfach herausragend. Jetzt haben wir ein bisschen Zeit und werden uns dann intensiv auf Leipzig vorbereiten."

Pellegrino Matarazzo (Trainer VfB Stuttgart): "Wir sind gut ins Spiel reingekommen, waren sogar dominant und haben guten Fußball gespielt. Nach der Roten Karte ist entweder das Gefühl aufgekommen, das Spiel gewinnen zu müssen oder, dass es von alleine läuft - beides ist nicht gut. Bayern München ist in der Lage, eine Mannschaft zu bestrafen, wenn man nur wenige Prozent weniger macht. Wir haben Lehrgeld bezahlt."

Robert Lewandowski (FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Ich freue mich, wie wir die erste Halbzeit gespielt haben. Nach der roten Karte sind wir aufgewacht. Wir haben nicht perfekt gespielt. Es war eine Herausforderung für uns, mit zehn Spielern Torchancen zu kreieren. Nach dem ersten Tor wollten wir weiter nach vorne spielen und versuchen, das zweite Tor zu erzielen."

... zu seinen guten Leistungen: "Es ist eine große Herausforderung, im Kopf immer bereit zu sein und immer hungrig auf die Tore zu sein. Aber so geht es jedem Spieler. Wenn du auf dem Platz bist, musst du versuchen alles zu geben und die drei Punkte zu holen. Gegen Stuttgart haben wir das geschafft und nach dem Platzverweis zum Glück gut gespielt."

... zur Frage, ob er es sich zutraut, den Torrekord von Gerd Müller zu brechen: "Ich denke von Spiel zu Spiel und nicht daran, wie viele Tore ich noch brauche. Ich will nicht zu viel darüber nachdenken. Die Belastung ist hoch, alle drei Tage zu spielen. Jetzt kommt die Nationalmannschaft und dann sind wir auch noch in der Champions League. Das ist wichtig. Ich muss geduldig bleiben."

Gregor Kobel (Torhüter VfB Stuttgart): "Wenn man in Überzahl spielt, will man eigentlich etwas höher anlaufen. Man hat dann direkt gemerkt, dass bei uns die Abläufe überhaupt nicht mehr gepasst haben. Alle waren etwas verunsichert und die ganze Abstimmung hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Und dann hat Bayern zu viel Qualität. Nach dem dritten Gegentor kam dann noch mehr Unsicherheit hinzu und wir haben uns in gewisser Weise selbst in Chaos gestürzt."

Gonzalo Castro (VfB Stuttgart): "Bis zum Platzverweis haben wir eigentlich gut gespielt. Danach hätte es eigentlich besser laufen sollen. Aber das Gegenteil war der Fall, umso bitterer, dass wir dann mit 0:4 nach Hause fahren."

Arminia Bielefeld - RB Leipzig 0:1

Frank Kramer (Trainer Arminia Bielefeld): "Die Situation direkt nach der Pause ärgert uns schon. Da waren sie sofort da und haben zugebissen, das macht ihre Klasse aus. Wir hatten die eine oder andere Chance, haben sie aber nicht genutzt."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Wir sind zufrieden. Es war nicht einfach, weil der Gegner sehr tief gestanden hat. Beim Tor haben wir schnell und geradlinig gespielt. Es war kein Feuerwerk, aber wir waren souverän und haben das gut gemacht."

Markus Krösche (Sportdirektor RB Leipzig): "Ich glaube, dass wir es unnötig spannend gemacht haben. Aber Bielefeld hat leidenschaftlich verteidigt."