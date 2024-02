Fünfter Champions-League-Platz für die Bundesliga?

Emrah Gurel, dpa

Die Bundesliga könnte in der kommenden Champions-League-Saison mit fünf Teams vertreten sein

Bei dieser Nachricht dürfte man vor allem beim VfB Stuttgart, Borussia Dortmund und RB Leipzig die Ohren spitzen: Obwohl mit Eintracht Frankfurt in der Conference League ein deutscher Vertreter auf der europäischen Bühne die Segel streichen musste, darf die Fußball-Bundesliga auf einen fünften Champions-League-Startplatz für die Saison 2024/25 hoffen.

Die Reform der Champions League sieht vor, dass ab der kommenden Spielzeit 36 statt wie bislang 32 Klubs an der europäischen Fußball-Königsklasse teilnehmen dürfen.

Womöglich gut für die Bundesliga: Zwei der vier neuen Plätze werden an die Nationen mit dem besten Abschneiden in internationalen Wettbewerben dieser Saison vergeben.

In besagtem Ranking der Länder mit dem besten UEFA-Jahreskoeffizienten der Klubs für die Spielzeit 2023/24 liegt Deutschland (14,500 Punkte) derzeit auf dem zweiten Rang, der einen fünften Startplatz in der Champions League bringen würde. In Führung ist mit deutlichem Vorsprung Italien (15,571), das zudem noch alle sieben Vereine in den aktuellen Wettbewerben hat.

Hinter der Bundesliga rangiert aktuell England (13,875 Punkte - 6/8 Klubs). Es folgen Frankreich (13,250 Punkte - 3/6 Klubs) und Spanien (13,187 Punkte - 5/8 Klubs).

BVB, FC Bayern und drei weitere deutsche Clubs im Europapokal vertreten

Aus dem deutschen Fußball-Oberhaus sind derzeit noch fünf von sieben gestarteten Vereinen vertreten. In der Champions League konnten allerdings weder der FC Bayern (0:1 bei Lazio Rom), RB Leipzig (0:1 gegen Real Madrid) noch Borussia Dortmund (1:1 bei der PSV Eindhoven) das Hinspiel im Achtelfinale gewonnen.

In der Europa League stehen der SC Freiburg und Bayer Leverkusen im Achtelfinale.

Sollte die Bundesliga einen fünften Startplatz ergattern, würde momentan RB Leipzig profitieren. Die Sachsen (40 Punkte) liegen nur einen Zähler hinter dem BVB (41 Punkte) und haben schon sieben Zähler Vorsprung auf Eintracht Frankfurt (33 Punkte). Auf den Rängen eins bis drei sind derweil Bayer Leverkusen (58 Punkte), der FC Bayern (50 Punkte) und der VfB Stuttgart (46 Punkte) ein Stückchen enteilt.