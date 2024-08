Jetzt abstimmen: Welcher Klub hat das schönste Trikot?

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Das Heim-Trikot vom BVB kommt im Gegensatz zum heiß diskutierten Cup-Trikot in gewohntem Muster daher

Die Bundesliga ist in die neue Saison gestartet und die 18 Mannschaften kämpfen in frischen Outfits um die Meisterschaft. Aber nicht alles, was glänzt, ist auch aus Gold. FC Bayern, BVB, Leverkusen - welcher Verein hat die schönsten Heim-Trikots und wo ist das Design eher ein Weggucker?

Bayer Leverkusen geht nach der ersten Meisterschaft gewohnt in Rot-Schwarz in die Mission Titelverteidigung. Statt des roten Kreuzes auf schwarzer Brust ist jene in dieser Saison komplett in Rot gehalten und dafür die Ärmel schwarz.

In den sozialen Medien heiß diskutiert wurde vor allem über das Trikot vom BVB für den DFB-Pokal und die Champions League. Beim neuen Jersey wurden verschiedene Traditionstrikots aus der Dortmunder Geschichte miteinander verbunden - diese spannende Idee stieß dabei nicht überall auf Begeisterung. In der Bundesliga blieb man allerdings bei bewährten Streifen in schwarz-gelb.

St. Pauli bringt die Farbe Braun zurück in die Bundesliga

Eine sonst eher ungewohnte Farbe kehrt mit dem Aufstieg vom FC St. Pauli in die Bundesliga zurück. Die Hamburger spielen am Millerntor in braun. Dabei ist der Brustbereich gevierteilt in zwei verschiedenen Braun-Tönen.

Bunt geht es dagegen in der Karnevalsstadt Mainz her. Die Vereinsfarben Rot und Weiß bleiben, jedoch ist das Mainzer Trikot bedeckt mit zahlreichen kleinen weißen Quadraten im Karo-Muster, das sich nach unten hin langsam auflöst.

Welches der 18 Heim-Trikots gefällt dir am besten? Bewerte mit den bekannten Schulnoten zwischen 1 (sehr gut) und 6 (ungenügend):

Der Vorteil unseres Votings, dessen Ergebnis wir in den kommenden Tagen auf sport.de präsentieren werden: Man kann sich frei aufs Design konzentrieren und muss nicht darauf achten, was unser Portemonnaie hergibt. Denn da gibt es teilweise deutliche Unterschiede, wie viel man für das Trikot seines Lieblingsvereins bezahlen muss.

Am günstigen kommt man in Heidenheim, St. Pauli und Hoffenheim weg - dort kosten die Trikots knapp 70€. Bei Meister Leverkusen sind es rund 90€, Spitzenreiter in dieser Kategorie ist der FC Bayern. In München zahlt man 99,95 Euro für ein Trikot der Elf rund um Stürmerstar Harry Kane - ohne Flock und Co.!