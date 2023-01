BVB-Coach Terzic lobt "richtig gute Reaktion"

IMAGO/Revierfoto

Edin Terzic gewann mit dem BVB

Der 17. Bundesliga-Spieltag ist beendet. Der BVB hat den Rückstand auf den FC Bayern verkürzt. Für den FC Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach gab es hingegen Rückschläge. Die Stimmen im Überblick:

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 1:1

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Heute war entscheidend, wie die drei vorne anlaufen. Wir wollten hoch anlaufen und so Frankfurt unter Druck setzen. Schade ist, dass wir häufiger in gefährliche Situationen kamen, aber das Tor nicht gemacht haben. Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis, aber es ist kein Wunschkonzert. Wir haben uns das 1:1 nach Rückstand erkämpft."

Oliver Glasner (Trainer Eintracht Frankfurt): "Ich bin sehr zufrieden mit dem Punkt. Das Spiel war so schwierig, wie wir es erwartet haben. Es war klar, dass Freiburg ein anderes Gesicht zeigen wird. Sie haben uns viel unter Druck gesetzt und auch das System geändert. Wir waren zu ungenau im Spiel nach vorne und gehen mit der ersten Torchance in Führung. Bitter war dann, dass wir nach dem Seitenwechsel so schnell den Ausgleich bekommen. Danach war Freiburg erstmal dem Sieg näher. Mit der Einwechslung von Rode waren wir dann wieder stabiler."

FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 1:0

Enrico Maaßen (Trainer FC Augsburg): "Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft. Wir wollten endlich mal Punkte holen, das haben wir heute geschafft. Wir haben heute eine Passquote erreicht, die habe ich so noch nicht gesehen. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt."

Daniel Farke (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben es in der ersten Halbzeit gut gemacht gegen den Ball und kaum eine Chance zugelassen. Die zweite Halbzeit war dann nicht mehr auf dem Niveau. Wir waren in unserer Ordnung gegen den Ball nicht mehr im Spiel, im Ballbesitz waren wir zu unpräzise. Dadurch haben wir offensiv nicht genug Gefahr ausgestrahlt."

Bayer Leverkusen - VfL Bochum 2:0

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Natürlich sind wir zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung. Das erste Tor war wichtig, um den Vorteil zu haben. Danach haben wir nicht viele Chancen bekommen."

Thomas Letsch (Trainer VfL Bochum): "Wir haben leider relativ früh dieses Gegentor bekommen. In der ersten Halbzeit lief es auf Augenhöhe, aber wir haben uns leider nicht belohnt. Das 0:2 kam auch zu einem undankbaren Zeitpunkt. Wir fahren einerseits traurig nach Hause, weil mehr drin gewesen wäre. Aber auch absolut stolz, weil ich überzeugt bin, dass wir jedes Mal, wenn wir auswärts so auftreten, unsere Punkte holen und unsere Ziele erreichen."

Werder Bremen - Union Berlin 1:2

Ole Werner (Trainer Werder Bremen): "Der Sieg für Union geht unter den Strich in Ordnung, wir stehen mit leeren Händen da. Insgesamt haben wir für einen Aufsteiger eine vernünftige Hinrunde gespielt. Wir müssen uns aber wieder steigern."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Es war ein wirklich sehr hartes und umkämpftes Spiel. Nach dem frühen Gegentreffer brauchte die Mannschaft etwas, um sich zu erholen - Werder hat das wirklich gut gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir souverän und clever gespielt. 33 Punkte nach der Hinrunde - das ist außergewöhnlich. Am Samstag steht das Derby an, da müssen wir wieder bereit sein."

Mainz 05 - Borussia Dortmund 1:2

Bo Svensson (Trainer FSV Mainz 05): "Es ist bitter für uns, dass das Tor so fällt. Am Anfang hatten wir keinen Zugriff, da war Dortmund die klar bessere Mannschaft. Mit der Dauer sind wir in der zweiten Halbzeit immer besser geworden und hatten die Chance, ein Tor zu schießen. Es gibt viele positive Sachen, die wir mitnehmen können."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Wir sind sehr zufrieden mit dem Endergebnis. Nach dem Rückstand hat die Mannschaft eine richtig gute Reaktion gezeigt und sich schnell mit dem Ausgleich belohnt. Mit nahezu der letzten Aktion sind wir der glücklichere Sieger, es hätte in alle Richtungen gehen können. Wir sind froh, dass wir so aus den Startlöchern gekommen sind ins neue Jahr. Wir wissen, dass noch viel Arbeit auf uns wartet."

Schalke 04 - RB Leipzig 1:6

Thomas Reis (Trainer Schalke 04): "Das war eine absolut enttäuschende Leistung. Wenn du keine Zweikämpfe annimmst und die Gegner laufen lässt, hast du nichts in der Bundesliga zu suchen. Am Sonntag geht's weiter, jetzt müssen wir Punkte sammeln mit einer anderen Einstellung. Ich kann mich nur beim Publikum entschuldigen."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Es war eine hervorragende erste Halbzeit meiner Mannschaft - mit dem Ball, gegen den Ball. Anfang der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen Probleme bekommen, wir wollten eigentlich zu null spielen. Hintenraus haben wir noch zwei sehr schöne Tore geschossen. Ich wünsche Schalke trotz des Nackenschlages alles Gute für die Rückrunde, da geht noch eine Menge."

Bayern München - 1. FC Köln 1:1

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern München): "Der Punkt ist verdient. Wir haben in der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht. Die zwei Punkte aus zwei Spielen in diesem Jahr bisher sind aber zu wenig für das, was wir uns vorstellen."

Steffen Baumgart (Trainer 1. FC Köln): "Dass du enttäuscht bist, wenn du so einen späten Ausgleich bekommst, ist normal. Aber wir können mit erhobenem Haupt nach Hause fahren. Ich bin froh über den Punkt. Wir haben gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir haben eine gute Hinrunde gespielt."

Hertha BSC - VfL Wolfsburg 0:5

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC): "Ich glaube, dass wir sehr schlecht reingekommen sind. Wir haben in der ersten Halbzeit keinen Zugriff gehabt. In der zweiten Halbzeit war es dann besser. Aber im Großen und Ganzen war das enttäuschend."

Niko Kovac (Trainer VfL Wolfsburg): "Ein verdienter Sieg. Die erste Halbzeit war mit das Beste, was wir in dieser Saison gespielt haben. Wir wussten, dass es nicht leicht wird, aber wir haben es uns leichter gemacht. Ich bin glücklich, aber weiterhin fokussiert auf das, was uns erwartet."

TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart 2:2

André Breitenreiter (Trainer TSG Hoffenheim): "Wir sind sehr gut in die erste Halbzeit reingekommen. Der taktische Plan ist komplett aufgegangen. Das war richtig gut - bis nach einem leichten Ballverlust das 1:1 aus dem Nichts fällt. Dann hat man die Verunsicherung gespürt, aber die Mannschaft hat nicht aufgehört und daran geglaubt."

Bruno Labbadia (Trainer VfB Stuttgart): "Von unserer Seite haben wir zwei verschiedene Halbzeiten gesehen. In der ersten Hälfte haben wir ein paar Sachen vermissen lassen. Wir haben nicht so die Mittel gefunden, wie wir uns das vorgestellt haben. In der zweiten Halbzeit haben ein komplett anderes Gesicht gezeigt und das Spiel gedreht."