BVB und Bayer Leverkusen heiß auf VfB-Star

Chris Führich (l.) vom VfB Stuttgart soll beim BVB auf dem Zettel stehen

Durch starken Leistungen im Trikot des VfB Stuttgart hat Chris Führich offenbar das Interesse der Bundesliga-Konkurrenz geweckt. Neben RB Leipzig sollen auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen die Fühler nach dem Offensivspieler ausgestreckt haben. Mischt auch der FC Bayern mit?

Wie "Sky" berichtet, steht Führich beim BVB, beim Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen und bei RB Leipzig auf dem Zettel. Zudem sei West Ham United aus der englischen Premier League auf den Nationalspieler aufmerksam geworden.

Auch beim FC Bayern soll der Name Führich gefallen sein, heiß sei das Interesse des deutschen Rekordmeisters allerdings nicht.

Das Werben von Bayer Leverkusen könnte dagegen im Sommer ernst werden, berichtet der TV-Sender weiter. Die Verantwortlichen der Werkself hätten sich bereits nach dem Linksaußen erkundigt. Das Interesse vom BVB und RB Leipzig sei dagegen nur lose.

VfB Stuttgart: Ausstiegsklausel bei Chris Führich?

Erst im Februar hatte Führich seinen Vertrag beim VfB Stuttgart vorzeitig bis 2028 verlängert. Dabei soll eine Ausstiegsklausel verankert worden sein. Wie hoch diese genau ist, darüber gab es bis zuletzt widersprüchliche Informationen.

"Sky" hatte zuletzt berichtet, dass den Schwaben mindestens 20 Millionen Euro garantiert sind, sollte im Sommer ein interessierter Klub an die Stuttgarter herantreten und sich Führich für einen VfB-Abschied entscheiden. Die Summe kann dem Bericht zufolge sogar noch auf 25 Millionen Euro anwachsen, je nach Abschneiden in der laufenden Bundesliga-Saison. In vorherigen Berichten war von rund 17 Millionen Euro die Rede.

Führich selbst soll nach "Sky"-Angaben nicht mit einem Abgang planen. Im Gegenteil. Der Ex-Paderborner will den Weg mit Trainer Sebastian Hoeneß und dem VfB weitergehen und unbedingt Champions League spielen.

Im vergangenen Jahr war er zum ersten Mal von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die deutsche Nationalmannschaft nominiert worden und kam auf einen Kurzeinsatz. Auch für die anstehende Länderspielpause wird Führich wohl berücksichtigt.