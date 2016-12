Stimmen: "Foul an Wagner ist der Wahnsinn!"

1899-Trainer Julian Nagelsmann monierte den Ellenbogenschlag gegen Sandro Wagner

Nach dem nickligen Gift-Gifpel zwischen Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim versuchten die Trainer, die Wogen zu glätten. Eine Szene stieß 1899-Coach Julian Nagelsmann dann aber doch sauer auf: der Ellenbogencheck gegen seinen Stürmer Sandro Wagner. Die Stimmen zum Freitagsspiel der Bundesliga.

Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim): "Wir waren in der ersten Halbzeit das bessere Team. Wir müssen ganz früh in Führung gehen. Fußballerisch waren wir da auf jeden Fall besser. Nach der Pause hat Frankfurt mehr Druck gemacht. Sie kamen gut ins Pressing und wir waren träge im Aufbauspiel. Wir konnten das Pressing einige Male überspielen, hatten aber keine guten Wege. Insgesamt waren es viele seltsame Szenen, die auf dem Feld nichts zu suchen haben. David Abraham kenne ich gut und schätze ihn sehr. Aber das Foul an Sandro Wagner ist der Wahnsinn! Er schlägt ihm absichtlich ins Gesicht. Ich habe die Mannschaft in der Pause gelobt, dass sie nicht emotional auf die Gangart der Frankfurter reagiert hat."

Sandro Wagner (1899 Hoffenheim): "Ich habe noch Kopfschmerzen. Die Fans der Eintracht können ihren Unmut gerne äußern. Es war ein ekliges Spiel. Viele Situationen waren schwer zu bewerten. Wir wollten gewinnen, das haben wir nicht geschafft. Aber wir nehmen den Punkt gerne mit. Bei der Roten Karte von Chandler war gar nicht viel. Ich habe das nicht richtig mitbekommen. Ich hoffe, er wird vom DFB nicht lange gesperrt."

Mark Uth (1899 Hoffenheim): Ich denke, wir haben immer wieder gut hinten rausgespielt. Aber die klaren Chancen haben gefehlt. Bei Frankfurt auch. Deshalb ist das 0:0 in Ordnung. Wir wollten mehr, aber können mit dem Punkt leben. Nach der Pause haben wir keine Tiefe in unser Spiel gebracht. Wir haben das nicht gut gemacht. Jetzt müssen wir uns auf Dortmund vorbereiten.

Oliver Baumann (1899 Hoffenheim): Die erste Halbzeit war gut – fußballerisch und von der Stabilität her. Insgesamt haben wir uns zu wenige Torchancen erspielt. Fabian geht am Anfang nur auf meinen Fuß, aber ich bleibe da nicht liegen und fordere etwas. Das ist nicht mein Ding. Nach der Pause wurde das Spiel richtig hektisch.

Niko Kovač (Trainer Eintracht Frankfurt): "Kompliment an die TSG, die auch nach 14 Spielen ungeschlagen bleibt. Uns war klar, dass Hoffenheim eine spielstarke Mannschaft ist. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon sehr gute Chancen und von Hoffenheim haben wir nichts zugelassen, auch in der zweiten Hälfte nicht. Wir haben nach der Pause den Druck erhöht. Unter dem Strich geht das Ergebnis in Ordnung. Die Emotionen, die aufgekommen sind, gehören zum Fußball dazu. Wir wollen das nicht überbewerten."

Benjamin Hübner (Eintracht Frankfurt): "Man hat heute von Anfang an gemerkt, dass es hart wird. Es gab sehr viele Zweikämpfe und keinen Spielfluss. Die Eintracht wollte unser Spiel zerstören. Die Frankfurter haben es uns sehr schwer gemacht."

Alex Meier (Eintracht Frankfurt): "Wahnsinn, dass Chandler dafür Rot bekommt. Das ist kleinlich. Am Anfang gab es viele kleine Fouls, für die es keine Karte gab. So hat es sich dann halt entwickelt. Wir wollten beide das Spiel gewinnen. Das kann dann so sein, jetzt ist das abgehakt."