Leipzig freut sich auf "heißen Tanz" in Istanbul

Willi Orban erwartet einen "heißen Tanz" am Bosporus

RB Leipzig verspricht auch zur Auswärts-Premiere in der Champions League bei Beşiktaş Istanbul Vollgas-Fußball. Viel hängt davon ab, ob Naby Keïta dabei ist.

Timo Werner und Co. trugen graue Pullover und dunkle Westen, Trainer Ralph Hasenhüttl kam im schwarzen Anzug. Fast schon festlich gekleidet hob der Tross des RB Leipzig am Montag vom Flughafen Leipzig zum ersten Auswärtsspiel der Klubgeschichte in der Champions League ab. Im Hexenkessel von Beşiktaş Istanbul will der Neuling am Dienstag ohne Niederlage bestehen.

"Wenn wir so spielen, wie wir aussehen, kann nichts schiefgehen", scherzte Kapitän Willi Orban über den feinen Zwirn. Auch die zu erwartende Höllenstimmung bei der Partie am Bosporus konnte den Abwehrspieler nicht entmutigen. "Wir freuen uns auf das Spiel. Das wird ein heißer Tanz. Unsere Batterien sind voll für 90 Minuten Vollgasfußball."

Hasenhüttl: Beşiktaş "eine Super-Truppe"

Hasenhüttl sprach von einer schweren Aufgabe. "Wir erwarten den Gegner sehr, sehr forsch. Es wird temporeich, ein Spiel mit vielen Torraumszenen." Der Coach zeigte Respekt vor dem türkischen Meister: "Eine Super-Truppe mit großer individueller Qualität. Vor allem vorne."

Bis zuletzt hoffte man bei RB, dass Naby Keïta dabei ist. Der Stratege aus dem Mittelfeld stieg nach Oberschenkelproblemen erst am Sonntag wieder ins Training ein. "Er hat alles mitgemacht. Es sieht nicht schlecht aus", so Hasenhüttl. Der Österreicher wollte das Training am Montagabend in Istanbul abwarten: "Ob ich ihn dann von Beginn an bringe, weiß ich noch nicht."

Auch Kevin Kampl ist nach Problemen am Sprunggelenk fraglich. Der ehemalige Leverkusener wollte am Sonntag absagen, doch dann verlief das Training plötzlich schmerzfrei. "Die Flüssigkeit war raus aus dem Fuß, die Schwellung weg", äußerte Hasenhüttl. "Er hatte keine Probleme mehr, deshalb fliegt er mit."

Keine Pausen für Werner

Unter besonderer Beobachtung steht auch Star-Stürmer Werner wieder. Der Jung-Nationalspieler ist trotz der Mehrfach-Belastung die Torgarantie für RB und traf auch beim 2:1-Sieg am Samstag gegen Eintracht Frankfurt. "Pausen gibt es momentan für ihn nicht. Er macht aber auch nicht den Eindruck, dass er welche bräuchte", so Hasenhüttl.

Gegner Beşiktaş gibt einige Rätsel auf. Durch das überraschende 3:1 beim FC Porto stehen die Türken in der Königsklasse gut da, in der Meisterschaft gab es am Wochenende eine empfindliche 1:2-Pleite im Derby gegen Fenerbahce. Beşiktaş ist Tabellenzweiter hinter Galatasaray Istanbul.

RB hat bei seiner Königsklassen-Premiere nach dem 1:1 zu Hause gegen Monaco noch alle Trümpfe in der Hand. Ein Unentschieden würde den Sachsen durchaus reichen. "Bei einem guten Tag können wir in Istanbul aber auch gewinnen", machte Orban klar.