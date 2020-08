Abschied oder S04-Verbleib? Uth hat sich entschieden

Thomas Pakusch via www.imago-images.de

Mark Uth (l.) will beim FC Schalke 04 bleiben

37 Tage nach dem letzten Spieltag der Fußball- Bundesliga hat der FC Schalke 04 die Vorbereitung auf die Saison 2020/21 aufgenommen.

Trainer David Wagner begrüßte fast alle Profis zum ersten Mannschaftstraining im "neuen" Parkstadion, das nun als Trainingsplatz genutzt wird. Unter den knapp 25 Spielern waren auch prominente Rückkehrer wie die zuletzt verliehenen Ralf Fährmann, Mark Uth und Sebastian Rudy. Nabil Bentaleb befindet sich noch im Urlaub.

Zuschauer waren nicht zugelassen. Die Fans konnten von 15:30 Uhr an virtuell dabei sei, weil Schalke-TV den Aufgalopp kostenlos per Livestream übertrug.

In den vergangenen Tagen waren Spieler, Trainer und Betreuer bereits auf mögliche Covid-19-Infektionen getestet werden, um "die maximale Sicherheit aller Personen im Kreis der Lizenzspielermannschaft garantieren zu können", wie der Klub mitteilte. Ein positiver Befund war nicht dabei. Zuletzt hatte es drei Corona-Fälle im Kreis des U23-Regionalliga-Teams gegeben.

#InfoTweet: Sämtliche Covid-19-Testungen, welche im Vorfeld des Trainingsauftakts mit Mannschaft sowie Trainer- und Betreuerstab durchgeführt wurden, sind negativ. #S04 — FC Schalke 04 (🏠) (@s04) 3. August 2020

"Es ist sehr wichtig für uns, dass wir die Tests mit aller Kraft angehen und sehr ernst nehmen. Das wird uns in der kommenden Saison helfen, bereit zu sein", sagte Amine Harit. Der 23 Jahre alte Marokkaner war im Heimaturlaub und hat nach seiner Verletzung fast täglich mit einem eigenen Fitness-Coach gearbeitet.

Uth will beim FC Schalke 04 bleiben

Auch Sascha Riether, der Leiter der Lizenzspielerabteilung, meldete sich zu Wort. "Wenn man so eine Rückrunde gespielt hat, dann ist mit Urlaub nicht viel", so Riether. "Wenn die Saison nicht so gut gelaufen ist, dann muss man halt auch ein bisschen mehr machen." Es sei aber wichtig, "dass man nicht zu viel zurückschaut. Wir haben alles analysiert. Jetzt geht es auch darum positiv in die Zukunft zu schauen."

Ob in der Zukunft auch Uth, Mendyl und Rudy eine Rolle spielen, ließ Riether offen. "Die Jungs haben alle Vertrag bei Schalke und wir freuen uns, dass sie da sind. Sie haben gute Saisons in ihren Leih-Vereinen gespielt. Ich hoffe, dass die Jungs auch ihre Leistung bei uns zeigen können", so Riether. Uth habe ihm sogar gesagt, "dass er bei Schalke spielen und erfolgreich sein will."

Bislang sei Riether zufrieden mit dem Kader. "Wir wissen, dass wir ein gutes Gerüst haben und, dass wir, wenn alle fit bleiben, eine gute Mannschaft haben und nach oben schielen können", sagte er: "Aber wenn wir so viele Verletzte haben wie letztes Jahr, dann wird es schwierig."

Der Trainingsstart der Königsblauen im Relive:

Das Training bedeutete den offiziellen Vorbereitungsauftakt für die neue Spielzeit. Zunächst bleiben die Knappen in der Heimat in Gelsenkirchen, ehe es am Wochenende bereits das erste Trainingslager im niedersächsischen Herzlake geben wird.

Höhepunkt der Vorbereitung wird dann das neuntägige zweite Trainingslager im österreichischen Längenfeld sein, welches vom 21. bis 29. August angesetzt ist