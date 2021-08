BVB-Keeper vor Abgang: Atlético nimmt Kontakt zu Bürki auf

Kirchner-Media via www.imago-images.de

Roman Bürki steht beim BVB auf dem Abstellgleis

Schon in der letzten Saison verlor Roman Bürki seinen Status als Nummer eins bei Borussia Dortmund. Noch in diesem Sommer soll der Schweizer den BVB verlassen. Zunächst sah es so aus, als würde sich kein Abnehmer für den 30-Jährigen finden. Doch das Blatt scheint sich zu wenden.

Durch die Verpflichtung von Landsmann Gregor Kobel vom VfB Stuttgart und die Vertragsverlängerung mit Marwin Hitz rutschte Bürki in der Hackordnung der BVB-Torhüter auf Platz drei ab.

Dortmund würde den Torhüter gerne von der Gehaltsliste streichen, bekommt Bürki doch immerhin ein Jahresgehalt von rund 2,5 Millionen Euro. Die Interessenten standen bislang allerdings nicht unbedingt Schlange.

Der französische Meister OSC Lille, Olympique Marseille, die AS Monaco und auch Serie-A-Champion Inter Mailand wurden mit Bürki in Verbindung gebracht. Nach und nach bedienten sich die Klubs allerdings anderweitig, erteilten dem BVB so indirekte Absagen.

Nun gibt es allerdings einen "ernsthaften Interessenten", wie die spanische Sporttageszeitung "AS" berichtet. Atlético Madrid hat demnach die Fühler nach Bürki ausgestreckt. Der spanische Meister habe sogar bereits Kontakt zum Keeper aufgenommen, heißt es in dem Bericht, der sich auf nicht genannte deutsche Quellen beruft.

BVB-Keeper Bürki wäre bei Atlético Madrid die klare Nummer zwei

In der spanischen Hauptstadt müsste sich Bürki allerdings ohne Zweifel hinter Jan Oblak anstellen. Der Slowene zählt seit Jahren zu den Besten seines Fachs und ist die unumstrittene Nummer eins unter Diego Simeone.

In der vergangenen Spielzeit stand der 28-Jährige in allen Liga- und Champions-League-Spielen von Beginn an auf dem Rasen. Lediglich in der Copa del Rey durften die Ersatzkeeper Miguel San Román und Ivo Grbic ran.

Grbic könnte für den Bürki-Transfer unterdessen das Zünglein an der Waage sein. Der 25-Jährige entwickelte sich im Schatten Oblaks vielversprechend und wird nun von Lille umworben. Sollte der Kroate Madrid verlassen, wäre Atlético zum Handeln gezwungen - und könnte Bürki als Nummer zwei verpflichten.