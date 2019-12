Peter Stöger rechtfertigt Blitzwechsel zum BVB

Alexander Scheuber, getty

Für den ehemaligen BVB-Coach Peter Stöger sind die "Schuhe" von Jürgen Klopp zu groß

Im Dezember 2017 ging bei Borussia Dortmund alles sehr schnell. Wenige Tage nach der Entlassung von Trainer Peter Bosz verpflichtete der BVB den Österreicher Peter Stöger, der damals seinerseits erst eine Woche zuvor beim 1. FC Köln gefeuert wurde. Der Wechsel zum Revierklub sei dennoch eine richtige Entscheidung gewesen, so der heutige Sportvorstand von Austria Wien nun.

"Man ist in dem Geschäft, und man muss überlegen, ob das jetzt spannend ist oder nicht. Bist du kaputt oder nicht kaputt? War ich nicht, also konnte ich es machen", rechtfertigte Stöger im Interview mit dem "kicker": "Und es war klar, dass wir es nur bis zum Sommer machen."

Stögers Intermezzo bei den Schwarz-Gelben entpuppte sich letztlich als Erfolg: Dortmund belegte am Ende der Spielzeit 2017/18 Platz vier und erreichte so das Minimalziel. Der BVB verpflichtete schließlich Lucien Favre, der in seiner ersten Saison auf Platz zwei landete.

Dass die Arbeit für einen Trainer bei Borussia Dortmund alles andere als einfach ist, hat Stöger zufolge auch mit Klub-Ikone Jürgen Klopp zu tun.

Der heutige Liverpool-Teammanager habe Fußstapfen hinterlassen, die schlichtweg zu groß seien: "Die Schuhe von Klopp braucht sich niemand anzuziehen. Um mit Klopp mithalten zu können, muss man schon richtig abliefern." Einen zweiten Klopp würde der BVB auch nicht wieder finden, so Stöger sicher.